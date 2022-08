Zdroj: BowerBird / Murray Fredericks

Přitom tohle není tím hlavním odkazem domu. V Palm Beach, který je od centra Sydney už docela daleko, byl totiž pozemek, který byl pekelně strmý, nestabilní a na pískovcovém podloží. Majitelé jej přesto chtěli využít pro stavbu domu. Clinton Cole, architekt z kanceláře CplusC, to ale vzal jako velkou výzvu. Věděl, že i tohle se dá vyřešit. Ne snadno, ale dá. Připravil tedy projekt, který by využil místo tak, aby se betonovou pilotáží dokázaly usadit základní dřevěné hranoly, které se stanou základem pro dům.

Unifikace a příprava

Jenže obtížný přístup na pozemek potřeboval zajít ještě mnohem dál. Bylo zapotřebí se rozmýšlet nad každou dodávkou materiálu, protože to je prostě daleko a bez vhodné cesty. Tedy ona by byla, ale musela by se příroda výrazně znásilnit. Takhle se do domu chodí po betonových schodech kolem velkého balvanu ze spodní části svahu. A tak ve spolupráci mnoha odborníků a firem byl navržen velmi jednoduchý dům s dřevěnou konstrukcí. Co nejvíc věcí mělo být z unifikovaných dílů a samotná konstrukce pak byla připravena na strojích mimo staveniště. Sem se jen dovezly a spojily. I proto celá stavba trvala pouhý rok.

Extrémní jednoduchost a vstřícnost prostředí

Pojďme se podívat na dům samotný. Je extrémně jednoduchý a nijak velký. Má dvě ložnice a jedinou koupelnu. Byly použity hlavně přírodní materiály nebo takové komponenty, které byly už buď z recyklovaných materiálů, nebo se po skončení životnosti budou moci samy recyklovat. Příkladem je vlnitý plech, ze kterého je celá střecha.

Baldachýn stromů a keřů, které jsou kolem, pak dům zastiňují, aby se nepřehříval. Celým domem tak prostupuje stínový tanec listů a čerstvý vzduch. Dům totiž nemá žádné technologické chlazení, ale příčné větrání.

Ze střechy pak shromažďuje vodu, kterou využívá, a u domu je parkovací stání pro automobil Tesla i s nabíječkou.