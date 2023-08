Zdroj: Jiří Ernest

Domek se nachází na svažitém pozemku s jižní orientací a překrásným výhledem na Hostýnsko-vsetínskou hornatinu a Javorníky. Jeho obdélníkový tvar s velikým oknem na východ a proskleným výklenkem orientovaným na jihozápad umožňuje vychutnat si krásné výhledy a vnímat okolní krajinu během celého dne.

Požadavky a možnosti

Právě výhledy do kraje byly jedním z přání majitelů. K dalším patřila zastavěná plocha do 90 m2, která by poskytovala pohodlí pro dva, ale pojala i celou rodinu, velký obytný prostor otevřený do střechy a možnost obejít dům kolem dokola. K rozhodnutí o stavbě dřevostavby vedlo materiálové navázání na roubenky, které se v Beskydech dříve stavěly, a rychlost výstavby. „Princip domu vychází z požadavků klientů, místa, kde je postavený, a podmínek CHKO Beskydy, které byly velmi striktní,“ vysvětlují na úvod Darja a Ondřej Kafkovi, architekti z osloveného ateliéru MOAD.

Podlažní dům s obytným podkrovím je postavený částečně na základech rekreační chatky, takže využívá původní nadzemní sklep. Tvar a umístění stavby respektují podobu pozemku a byly navrženy tak, aby úpravy terénu byly co nejmenší. „Obdélníková hmota domu je umístěna v horní části svahu, aby ponechala co nejvíce souvislé plochy v jeho spodní části. Na vlastní dům se sedlovou střechou navazuje ocelová konstrukce pro přilehlou terasu, která je částečně kryta přesahem zastřešení,“ vysvětluje Ondřej Kafka.

Přírodní zvenku i zevnitř

Dřevěná rámová konstrukce domu - systém 2by4 - je obložena horizontálním modřínovým obkladem v úpravě ThermoWood, který majitelé nechají přirozeně zešednout. Sokly tvoří kamenný obklad. Vnitřní plochy jsou opláštěny ekopanely, na něž je nanesena tenká vrstva světlé hliněné omítky s příměsí sušených kopretin dodávajících omítce drobné žíhání. „S hliněnými omítkami máme výborné zkušenosti z několika realizací, hlavně z vlastního domu. Je to přírodní materiál, ideální do dřevostaveb, má vynikající vlastnosti a vytváří příjemné klima a barevnost v interiéru. Bylinky, které mohou být jeho součástí při nanášení, krásně voní a vytvářejí v omítce jemnou strukturu,“ říká Darja Kafková.

Stavba je postavena v nízkoenergetickém standardu s důslednou eliminací tepelných mostů. Dřevěná eurookna se stavební hloubkou 92 mm a s izolačním trojsklem jsou jak pevná, tak otvíravá a posuvná. Srdcem celého objektu jsou sytě červená kachlová kamna s přímým odtahem, která doplňují vytápění pomocí elektrického kotle. Dům je vybaven rovněž rekuperací.

MOAD architekti Ateliér MOAD funguje od roku 2006 a zabývá se převážně projekty novostaveb nebo rekonstrukcemi rodinných domů, návrhy interiérů a nábytkovým designem. Spoluzakladatelé, manželé Kafkovi, zajišťují celkové koncepce, studie proveditelnosti, připravují projektové dokumentace všech stupňů, včetně zajištění inženýringu a koordinace jednotlivých profesí. „Na každém zadání, ať se jedná o architekturu, nebo nábytek, pracujeme tak, aby působilo jednotně jako celek a bylo provedeno v kvalitních detailech, které pak celek zvýrazňují. Tuto konzistentnost se snažíme hlídat od prvních skic po skutečné provedení. Výsledkem je pak ladný objekt nebo prostor, který působí přirozeně.“ Oba architekti rádi pracují s přírodními materiály, proto se dřevo, kámen a hlína často objevují nejen v konstrukci jejich projektů, ale i jako finální úprava. Portfolio služeb ateliéru zahrnuje i zajištění výroby nábytku podle vlastních návrhů a architektonický poradní servis při prodeji a koupi nemovitosti. www.moad.cz

Virtuální prohlídka domu

Vnitřní prostor domku je rozdělen vstupní předsíní na levou část s ložnicí, koupelnou s odděleným technickým zázemím a se samostatnou toaletou a na pravou velkou obytnou část s kuchyňským koutem, která je otevřená přes dvě patra. „V objektu je strop pouze nad polovinou půdorysu. V hlavním obytném prostoru dosahuje světlá výška místnosti až do krovu, kde jsou pohledově přiznány krokve,“ popisuje Ondřej Kafka s tím, že dřevěná konstrukce střechy a podbití tak umocňují atmosféru dřevostavby.

Přístup do patra zajišťuje samonosné schodiště z jasanového dřeva, které se točí kolem kamen. V podkrovní galerii se nachází otevřená pracovna a vstup na toaletu a do velké ložnice. Z obytného prostoru a kuchyně je francouzskými okny s posuvnými dveřmi přímý vstup na částečně krytou terasu. Proti hlavnímu vstupu pokračuje chodba vedlejšími dveřmi na dlážděné zápraží za domem, odkud je možné se dostat po schodech do zahrady na severní straně pozemku.

Originální ostrůvek a lustry

Architekti navrhovali také materiály, barvy a částečně i vybavení použité v interiéru, např. kuchyňskou linku, kterou doplňuje mobilní ostrůvek na kolečkách. Dalším důležitým prvkem jsou na zakázku vyrobené keramické lustry z umělecké dílny Ivany Bělařové. „Chtěli jsme, aby lustry dostatečně osvětlovaly obytnou plochu a zároveň měkce svítily i do prostoru pohledové střechy. Proto jsme zvolili děrování, které vytváří na stropě nádherný dekor a splňuje požadovaný efekt,“ ukazuje architektka.

V obývací místnosti s kuchyní, stejně jako v technické místnosti, koupelně a na toaletě je položena keramická dlažba. Podlahu v pokojích a podkrovní galerii pokrývá celoplošně lepená dvojvrstvá podlaha z jasanového dřeva. Úložné místo v domě řeší velká sestava vestavěných skříní v předsíni a v ložnici. Ostatní mobiliář si už vybírali majitelé domu.

Jehličnany i ovocné stromy

V okolí domu byly podle návrhu zahradního architekta vysazeny okrasné dřeviny, které jsou v současné době už vzrostlé a porost působí bujněji. „Zahrada je z větší míry okrasná, ale rostou v ní i švestky, třešně, jedlý kaštan, drobné keře a bylinky,“ uzavírají návštěvu architekti.

Základní údaje

Autoři projektu: MOAD architekti - Darja Kafková a Ondřej Kafka

Zastavěná plocha: 90 m 2

Užitná plocha: 130 m 2

Konstrukce: two by four dřevostavba

Střešní krytina: betonová střešní taška, černá - Tegalit, fa Bramac

Fasáda: modřínový obklad bez povrchové úpravy

Zateplení: minerální vata

Okna: dřevěná eurookna, izolační trojskla, U = 0,7 W/m 2 K

K Vnitřní dveře: jasanové dřevo

Podlahy: dřevěné - jasan, keramická dlažba

Vytápění: elektrokotel a jako doplňkový zdroj kachlová kamna Romotop

Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,13 W/m 2 K

K Energetická náročnost: nízkoenergetický standard

Tuto návštěvu jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada 6/18.