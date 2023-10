Zdroj: Dům&Zahrada

Nedávno skončily prázdniny a za chvilku budou Vánoce. Ještě cítíme chuť malin, hub a podzimního ovoce a už se sbíhají sliny na dýňový koláč, závin nebo první předvánoční cukroví. Čas sice pádí jako bláznivý, ale s námi jej můžete ještě chvilku zastavit. Zvolněte, sedněte si a v klidu se začtěte do poutavých článků a prohlédněte si inspirativní fotky. Pojďme na to!

Oblíbené návštěvy pokračují

Každý dům a chata mají svůj příběh, každý interiér prozradí sny majitele, invenci architekta a důvtip a úsilí stavebníků. V novém jedenáctém čísle budou různé role splývat. Přesvědčíme vás, že architekt nemusí jen projektovat, ale klidně si vyhrne rukávy a chalupu po dědovi dokáže i postavit.

Nové číslo Dům & Zahrada 11/2023 Autor: Dům&Zahrada

Dozvíte se i o tom, že tvrdohlavost a neústupnost sice nepatří k nejlepším vlastnostem, ale vedou k úžasným výsledkům. Podívali jsme se do okolí Prahy, do Brna i do Alp v Austrálii, prohlédli jsme exteriéry a interiéry a rádi se s vámi o snímky podělíme.

Nové číslo Dům & Zahrada 11/2023 Autor: Dům&Zahrada

Velká okna a jejich stínění

V technologické sekci vás seznámíme s možnostmi využití velkých oken u staveb, s problémy, na které můžete narazit, a v jiném materiálu prozradíme i to, jak byste je měli zastínit, aby se z vašeho domu v letním vedru nestalo terárium.

Dřevo a dřevostavby

Dřevostavbu postavíte rychleji než cihlový dům, a nastěhovat se do ní proto můžete mnohem dříve. Mají dřevostavby i nějaké nevýhody? Přečtěte si o jejich celkové životnosti a o faktorech, které jejich životnost dokážou výrazně ovlivnit.

Eklektika a elektrika

Co je to eklektika? V interiéru jde o mixování barev, tvarů a materiálů, spojování nábytku a bytových doplňků. Nemůžete ale vše nasypat na jednu hromadu. Má to určitá pravidla a zákonitosti. A o tom si můžete přečíst v článku o eklektickém stylu.

A co je elektrika? Ano, hovorově v Praze tramvaj a v Brně šalina. Ale to jsme trochu odbočili. Elektrická zařízení jsou na stránkách jedenáctého vydání Domu & Zahrady zastoupena světelnými zdroji v chytré domácnosti a úžasnými elektrickými světly a přípojkami na zahradě.

Vždy něco navíc

V časopisu je toho ještě mnohem a mnohem více. Třeba o renovaci starého nábytku, o knihách a knihovnách, o zahradách a předzahrádkách. V krátkém článku všechno popsat nemůžeme, ale jsme si jisti, že vás informace zaujmou a zabaví nejméně na celý měsíc. Tedy do doby, než vyjde další vydání.

Ať vás už zaujalo cokoli, neváhejte a časopis si kupte, máte několik možností. Časopis najdete téměř na každém stánku, u benzinové pumpy apod., nebo můžete využít předplatného. Informace o klasickém tištěném předplatném najdete zde nebo zde v elektronické podobě pro vaše počítače, tablety a telefony. Objednat si jej můžete také telefonicky na 272 015 015.

Zdroj: Dům & Zahrada