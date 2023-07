Zdroj: shutterstock.com

Víří vám hlavou věty jako: „Nejsem blázen, nemám žádné vážné problémy, zvládnu to sám. A že je psycholog jen šarlatán, který z vás vytáhne peníze?“ Pak byste měli číst dál.

S menšími splíny se párkrát za život setká každý z nás. Tyto problémy většinou během pár dní pominou. Jenže se můžete dostat i do situací, které bez pomoci sami nevyřešíte. A to i přes to, že si namlouváte opak. Jaké nejčastější důvody vedou lidi k tomu, aby pomoc nevyhledali?

S čím vám psycholog pomůže?

Psycholog vám může pomoci s řešením hned několika problémů:

Vztahové problémy: partnerské, rodinné i přátelské problémy – nevěra, manželské krize a další.

Osobní problémy: ztráta sebevědomí, tíživé životní situace, starosti, seberozvoj.

Profesní problémy: vztahy na pracovišti, volba povolání, otázky kariérního rozvoje.

Duševní nemoci: poruchy osobnosti, závislosti, poruchy příjmu potravy, poruchy nálady, deprese, úzkosti, fobie.

Jak poznáte úzkosti a deprese? Podívejte se na video:

Zvládnu to sám

Některé problémy můžete zvládnout sami, ale ne vždy tomu tak je. Problémy se mohou začít nabalovat jeden na druhý – a místo řešení nebudete vědět, jak dál. To, že vyhledáte pomoc psychologa, neznamená, že byste to nezvládli. Naopak – když se svěříte do péče psychologovi, ukážete, jakou máte odvahu.

Psycholog není lékař – nijak mi nepomůže

Lidé si bohužel neuvědomují rozdíly mezi psychologem a psychiatrem. Protože psycholog nemá vystudovanou medicínu, nemůže vám předepsat léky, to dělá psychiatr. Psycholog má však vystudovanou psychologii na filozofické fakultě, navíc se vzdělává formou dalších terapeutických výcviků či školení. Zatímco psychiatr vám předepíše léky, psycholog si s vámi promluví a bude s vámi hledat příčinu vašich potíží.

Stud, peníze a další důvody, proč se vyhýbáte psychologovi Autor: shutterstock.com

Psycholog mě zruinuje

Zatímco za kadeřníka, kosmetiku, oblečení nebo dovolenou lidé nemají problém utrácet, s investicí do vlastního duševního zdraví je to horší. Přitom jde o investici, která se vám vrátí několikanásobně. Pokud vám navíc žádanku k psychologovi vystaví váš praktický lékař, můžete mít psychologické sezení hrazené zdravotní pojišťovnou.

Budou to o mně vědět všichni

Spousta lidí má po návštěvě pocit, jako by měli informaci o tom, že navštěvují psychologa, vypálenou na čele. Pokud o tom někomu sami neřeknete, nikdo se to nedozví. Pokud máte strach, že vás někdo uvidí vystupovat z ordinace, můžete vyzkoušet online terapii.

Existuje i univerzální řešení

Žádné univerzální řešení, které by pomohlo všem a na všechny problémy, neexistuje. Co funguje u jednoho, nefunguje u druhého. Každý je jiný – i proto by mělo být individuální také řešení vašeho problému.

Zdroj: forbes.com, goodtherapy.org, drnehamehta.com