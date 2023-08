Zdroj: Jiří Ernest

Počátek příběhu dvou domů a dvou spřátelených rodin se datuje do roku 2016. Tehdy oslovili majitelé slapského pozemku, na němž stál starý a již nevyhovující rekreační objekt, architekty ze studia Šimoník architekti. Z předchozí spolupráce na interiérech vlastního domu znali styl práce architektů a nabídli jim zakázku v podobě svého rekreačního objektu. Obnášelo to zlikvidovat starou chatu a na pozemku vybudovat nový dům.

Už z prvních debat architektů s aktivním starším manželským párem vyplynulo jasné zadání: dům na celoroční užívání o něco málo větší než půdorys původního objektu, který bude sloužit jako pohodlné rekreační místo pro tři generace aktivních sportovců. Ti ovšem pro své sporty potřebují spoustu objemného vybavení.

Nečekaný sourozenec

Během následujících dvou let, kdy majitelé s architekty ladili podobu projektu, se sousedé z vedlejšího pozemku a zároveň dlouholetí přátelé majitelů začali také zajímat o možnost nahradit původní budovu, kterou využívali jako rekreační chatu. Zadání bylo ovšem jiné: celoročně obyvatelný rekreační objekt určený pro mladou rodinu s malými dětmi.

Oba pozemky jsou orientované na jih, vstup do obou domů je z příjezdové cesty z jihu. Zadní trakty domů míří k lesu, který se za nimi svažuje ke slapské přehradě.

Projekt snů

Architektům se tak naskytla ojedinělá příležitost navrhnout dva sousední domy. „Byla to mimořádná a krásná práce,“ říká architektka Kristýna Šimoník. „Účely domů byly jiné, jejich majitelé byli jiní, měli jiné požadavky a pozemky jiný sklon… Ale zároveň měly domy spolu tvořit jednotu – vzájemně korespondovat, doplňovat se, kombinovat obě hmoty dohromady.“ Při práci na projektu bylo potřeba reflektovat nejen terénní situaci, ale také umístění původních objektů, celkovou atmosféru místa a odstupovou vzdálenost od lesa.

Součástí realizace byly terénní úpravy okolo domu a hrubý návrh zahrady mezi oběma objekty, který později dokončili sami majitelé spolu se zahradníky.

Dvojitý efekt

„Stavět v rekreační oblasti u lesa je poměrně složité, protože musíte vyhovět velkému množství regulativů. Tím pádem jednáte s mnoha úřady a řešíte spoustu administrativy, tak bylo výhodné vyřizovat obě stavby najednou, ve stejný čas a na stejných úřadech,“ popisuje architektka. „Ušetřili jsme ale nejen čas při obíhání úřadů, nižší byly i logistické náklady. Stavby sice neprobíhaly úplně současně, ale materiál se dal přivézt na obě najednou a vše se odehrávalo ve vzájemné koordinaci.“

Starší brácha

Při pohledu od cesty je starší dům vpravo. Vchází se do něj horem, tedy rovnou do horního podlaží. Dům totiž stojí v mírném svahu a nápaditě využívá svažitost terénu – hlavní obytná část domu se nachází o podlaží níže a ústí do zahrady.

Nahoře jsou dvě ložnice a zázemí, dolní podlaží zabírá velký obytný prostor s jídelnou a kuchyní, který přechází do modřínové terasy. Z ní vedou dveře do dvou skladů – jednoho pro zahradní nábytek a techniku a druhého pro sportovní vybavení od golfových vozíků po paddleboardy.

Strohý tvar dokonalého kvádru narušuje severní stěna přikloněná ke svahu, takže při pohledu z boku budova vypadá jako příď lodi – tento dojem ještě umocňují kulatá okna v bočních stěnách. „Původně mělo být i velké kulaté okno v severní stěně, ale nakonec jsme toto řešení opustili jako příliš nákladné a z původního návrhu zůstala jen malá kulatá okna po stranách,“ říká architektka.

Benjamínek a kůň

Druhý dům, který stojí z pohledu od cesty vlevo, je na pohled méně strohý, z boku jeho přísnost narušuje dřevem obložená část, na níž se nachází terasa. Dovnitř se vchází také z horního podlaží, v přímé návaznosti na venkovní parkovací stání. Jen dispozice domu je obrácená. Ve druhém podlaží je situován hlavní obytný prostor s kuchyní a obytnou terasou, ve spodním dva soukromé pokoje a zázemí. Prostor na uložení zahradního nábytku a dalšího příslušenství se našel pod dřevěnou terasou.

U tohoto domu je zajímavě pojata i zahrada, na níž se vyjímá trojský kůň. Plastiku si dovezli sami majitelé a i pro architekty bylo toto dílo společně s cortenovými doplňky a velkými kameny příjemným zpestřením, které dotvořilo výsledný obraz domu.

Ing. arch. BcA. Kristýna Šimoník, Ing. arch. Zdeněk Šimoník, Ph.D. / Šimoník architekti Architekti z ateliéru Šimoník architekti se věnují projektům různých měřítek a k práci přistupují s nadšením a pokorou. Navrhují menší urbanistické celky, veřejný prostor, budovy a domy. Stejnou péči věnují designu interiérů a návrhům nábytku. Tým zkušených zapálených architektů a designérů má smysl pro detail a vítá nové výzvy. www.simonikarchitekti.cz

Dokonalý pár

Druhý dům byl dokončen v roce 2020, mezi nimi zvolna vzrůstá společná zahrada a uzavírá příběh dvou domů, které se spolu přátelí stejně jako jejich majitelé. Jsou propojené strohými liniemi a použitím stejných venkovních materiálů, každý funguje sám o sobě, ale jejich krása je v jednotě.



