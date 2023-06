Zdroj: Shutterstock

Studny jsou u nás oblíbeným a nezávislým zdrojem vody pro mnoho domácností, a proto je nezbytné udržovat je v co nejlepším stavu. Tento článek je zaměřen na nejpoužívanější metody čištění. Jde o to, aby byla voda ze studny bezpečná pro konzumaci i závlahu, a rovněž aby byl zachován dobrý technický stav studny.

Aby studna dlouhodobě a spolehlivě plnila svůj účel, vyžaduje pravidelnou údržbu. Problémem je, že se bahno, nečistoty a jiné nežádoucí látky mohou hromadit na dně studny a ovlivnit tak kvalitu vody. To může vést nejen ke zdravotním problémům, ale i k poškození studny. Čištění studny tedy není radno podceňovat.

Kdy čistit studnu?

Neexistuje žádné pevné pravidlo, které by určovalo, kdy přesně je třeba studnu čistit. Záleží to totiž na mnoha faktorech, jako je typ studny, kvalita spodní vody i množství vody, které se čerpá. Obecně platí, že by měla být studna kontrolována alespoň jednou ročně. Pokud je voda zakalená, má neobvyklou chuť nebo zápach, nebo pokud jsou v okolí studny prováděny zemědělské práce, nebo bylo území, kde se studna nachází, zatopeno deštěm nebo následky povodní, je třeba čištění provést co nejdříve.

Čištění studny svépomocí:

Jak čistit studnu?

Existuje několik způsobů, jak vyčistit studnu, ale mezi dvě nejběžnější metody patří čištění vysokotlakou vodou a čištění chemickými látkami. Další metoda zahrnuje použití tlakové myčky (wapky), která směruje silný proud vody na stěny a dno studny. Tím se naruší a smyjí usazeniny a nečistoty. Tento způsob čištění je obzvláště efektivní pro odstranění pevných nečistot a může pomoci zlepšit průtok vody ve studni.

Chemické čištění se obvykle provádí po mechanickém čištění a spočívá v oplachu stěn a dna chemickými roztoky. Můžete k tomu použít Savo, Sagen nebo Chloramin B. Tato metoda je účinná pro odstranění bakterií a virů, které se mohou ve studni vyskytnout.

Bezpečnost při čištění studny

Při čištění studny nezapomeňte na bezpečnost. Je nezbytné používat osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice a ochranné brýle. Kromě toho je důležité, aby bylo čištění prováděno v souladu s místními hygienickými předpisy a aby byly dodrženy všechny bezpečnostní postupy. Pozor dejte například na nebezpečné plyny, které se mohou ve staré studni vyskytovat.

Jak často studnu čistit?

Ideální je studnu vyčistit zhruba po pěti až sedmi letech, podle kvality studny a stavu podloží. V případě kalné nebo zapáchající vody studnu vyčistěte ihned. Pokud jste kopanou studnu nepoužívali delší dobu, nechte ji před znovupoužitím vyčistit.

O studnu pečujte pravidelně

Pravidelné čištění studní je nezbytné pro udržení kvality vody a pro zajištění jejich dlouhé životnosti. Ať už se rozhodnete pro čištění vysokotlakou vodou, nebo pro chemické čištění, je důležité dodržovat všechny bezpečnostní pokyny a pravidla.

