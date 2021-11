Zdroj: Akademie kvality

Dýně jsou typickým symbolem podzimu a v kuchyni nás hodně baví, jenže vařit polévku stokrát jinak brzo omrzí. Pokud už máte za sebou také osvědčené rizoto, kari nebo slaný koláč, zkuste ji zpracovat trochu jinak. Nabízíme vám recept na dýňové placky, které budete mít hotové rychle, rodinu zasytí a chuťové pohárky potěší.



Suroviny pro 4 osoby: 400 g nahrubo nastrouhané dýně hokkaido, 80 ml mléka, 1 vejce, 4 lžíce špaldové mouky, 2 lžíce bramborového škrobu, 250 g plnotučného tvarohu, sůl, pepř, dýňová semínka, sušený zázvor, pažitka, olej na smažení



Postup: Z mléka, vajec, mouky a škrobu vytvořte těstíčko, do kterého přidejte nahrubo nastrouhanou dýni. Dochuťte solí, pepřem a sušeným zázvorem, znovu důkladně promíchejte. Na rozpálenou pánev s olejem například lžící „porcujte“ těsto, které pak uhlaďte do podoby placek. Opečte je z obou stran do křupava a dozdobte například tvarohem ochuceným solí, pepřem a pažitkou. Na konec je posypte praženými dýňovými semínky.



Zdroj: Akademie kvality