Skvělá podzimní podívaná, zábavná soutěž, tvůrčí dílny nebo lampionový průvod jsou hlavními taháky tradiční výstavy dýní, na kterou vás právě dnes lákáme do pražské botanické zahrady v Troji. Nestíháte? Nevadí, máte čas až do 30. října.

Obdivovat originální podzimní aranžmá, v nichž hlavní roli hrají dýně, můžete více než dva týdny. Pokud ale chcete do botanické zahrady dorazit s dětmi také na zábavné tvoření, přijďte nejlépe tento víkend (malba na kamínky, koláže z listů) anebo ten příští (dýňohrátky). Kdo má soutěživého ducha a ještě patří mezi zapálené pěstitele, může přihlásit své obrovské dýně do soutěže. A také je dovézt do botanické zahrady do 24. 10. 2022.

Finální tečku za podzimní výstavou tradičně zastoupí oslavy Halloweenu a lampionový průvod po setmění. Avšak o den dříve, než je obvyklé, tedy 30. října. V rámci oslav proběhne soutěž o strašidelné masky, dekorování dýní, čeká vás opékání buřtů, a kdo bude chtít, může si bez ohledu na věk vyzkoušet některá keltská řemesla.

