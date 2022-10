Zdroj: Shutterstock

Říká se jí oranžový poklad a nejde o nadsázku. Dýně totiž patří do skupiny zeleniny a ovoce, které obsahují hojně betakarotenu. Je nízkokalorická, bohatá na vlákninu a navíc chutná.

Dýně se pěstují odpradávna, existují stovky druhů, u nás jsou nejznámější hokkaidó, špagetová, máslová a muškátová. Snadno se zpracovávají a pokrmům dodají nejen patřičné zbarvení, ale také pěknou porci zdraví prospěšných látek.

Proč potřebujeme betakaroten

Hodně lidí si ho spojuje hlavně s létem, jelikož tento karotenoid podporuje rovnoměrné opálení a současně funguje jako ochrana pokožky před spálením. Ale betakaroten je mnohem užitečnější. Naše tělo funguje jako továrna, která ho umí přeměnit ve vitamin A, jenž patří mezi důležité antioxidanty (chrání organismus před negativními účinky volných radikálů). Antioxidanty se často dávají do souvislosti i s nádorovým onemocněním.

Betakaroten dále svědčí zraku, posiluje imunitu a spolu s dalšími užitečnými látkami a režimovými opatřeními patří do balíčku prevence před kardiovaskulárními chorobami.

Další bonusy

Ze známé trojice základních živin se dýně může pochlubit hlavně sacharidy, ostatně proto sladce chutná, kdežto tuků a bílkovin je v ní poskrovnu. Dýně však má hodně vody, tudíž její energetická hodnota výrazně klesá, proto se hodí i do redukčního jídelníčku. Současně obsahuje dostatek vlákniny, která podporuje pocit nasycenosti (sníte toho méně) a také svědčí zdravému vyprazdňování. Z dalších vitaminů by se dala zmínit řada skupiny B, rovněž C a také E. A minerály včetně draslíku, hořčíku, ale i zinku, fosforu, železa, vápníku… Například draslík pomáhá regulovat krevní tlak, a když je ho málo, mimo jiné hrozí svalové křeče a bolesti.

Zkuste připravit dýňové rizoto s využitím rýže arborio a také se skleničkou bílého vína Autor: Kosik.cz

A co semínka?

Až dýni zpracujete, nevyhazujte semínka. Usušte je do zásoby nebo je opražte nasucho na pánvi, případně v troubě. U semínek se vyzdvihuje zejména obsah zinku, také vitaminu E, ale minerálů a vitaminů mají více. Dále se zdůrazňují nenasycené mastné kyseliny. A že jsou tučná? Nevadí, bavíme se o takzvaných zdravých tucích, které náš organismus potřebuje, ať jsme jako lunt, nebo poněkud při těle.

Tip pro muže: Dýňová semínka se doporučují při problémech s prostatou, zmírňují obtíže při močení. Ale ještě lepší bude, když je pánové začnou konzumovat o něco dříve, preventivně.

Jak uchovat dýni na zimu

Kdo nemá k dispozici sklep, může dýni zavařit nebo ji zmrazit. Pro mražení je podstatné, abyste si vybrali opravdu zralé, tvrdé dýně. Oloupejte je, vydlabejte semínka, nakrájejte na kousky a vložte do sáčků nebo misek, které vzduchotěsně uzavřete.

