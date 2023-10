Podzimní kulinářská sezona tradičně startuje dýňovou polévkou. Ta se dá připravit v mnoha obměnách, ale přece jen se po několika porcích může trochu omrzet. Dýně má ale velmi široký potenciál a můžeme ji přidat do spousty slaných i sladkých jídel – v některých vynikne více, v jiných jemně doladí chuť ostatních ingrediencí a v dalších se zase postará o krásnou barvu.

Podívejte se na přípravu dýňových gnocchi krok za krokem v režii italského šéfkuchaře:



Vyzkoušet můžete náš recept na krémové dýňové rizoto, bleskové dýňové placky, směs pečené zeleniny nebo roztomilé kynuté dýně, které zazáří i na školních a školkových podzimních oslavách.

A pokud se vám právě do vaření nechce, jednoduše dýni upečte, rozmixujte a zamrazte. Dýňové pyré můžete skladovat několik měsíců a podle potřeby ho jednoduše rozmrazit a zpracovat podle vybraného receptu – třeba přidat do těsta na jemné a vláčné dýňové gnocchi.

Základní recept na dýňové pyré

Dýni omyjte, oloupejte slupku (hokkaido můžete připravit i se slupkou) a vydlabejte všechna semínka. Poté ji nakrájejte na větší měsíčky a rozložte na plech vyložený pečicím papírem. Nesolte ji, ani nekořeňte – výslednou chuť upravíte následně až podle receptu, v němž budete chtít pyré použít.



Dýni vložte do trouby předehřáté na 200 ºC a pečte 25-35 minut doměkka. Poté ji nechte zchladnout a rozmixujte dohladka. Místo mixéru můžete použít také lis na brambory. Hotové pyré nechte zcela vychladnout a poté uložte do lednice (vydrží 3 dny) nebo do mrazáku (vydrží až 6 měsíců).