Jakmile se listí začne barvit do zlatova a chladné podzimní ráno vás láká do teplého svetru, je to jasný signál, že nastal čas na dýňovou pochoutku. Ale zapomeňte na klasické dýňové latté nebo koláče – letos bude hvězdou vašeho stolu dýňový cheesecake! A nebojte se, i když to zní jako výzva, s naším receptem zvládnete upéct dokonalý cheesecake s lehkostí podzimního listí padajícího z větví.

Začneme tím nejlepším – základem

A to doslova. Naše tajná ingredience pro křehkou, a přitom pevnou cheesecake podložku? Máslové sušenky se špetkou skořice, které dodají celému dezertu tu správnou podzimní vůni. Rozmixujte sušenky na jemný prach, smíchejte je s rozpuštěným máslem a vylijte do formy. Tady není kam spěchat – základní vrstva by měla být pevná a rovnoměrná, aby nesla tu bohatost, která na ni přijde.

A teď krémová část, srdce cheesecaku

Jemný krém z kvalitního krémového sýra, skutečné dýňové pyré (žádné zkratky!), cukr, a nezapomeňme na koření - skořice, muškátový oříšek, zázvor a hřebíček. Vše spojíme do hladké směsi, která po upečení vytvoří nebe v hubě. Klíčem je směs pořádně prošlehat, ale zároveň s ní zacházet něžně, abychom do ní nepřivítali nechtěné vzduchové bubliny, které by mohly vést k prasklinám.

Poslední vrstva je jako třešnička na dortu - samozřejmě dýňová třešnička

Naše finální vrstva je mix smetany, cukru a vanilkového extraktu, který dodá cheesecaku onu magickou chuť. Po upečení necháme cheesecake pomalu ochladit v lednici, aby si odpočinul a získal tu pravou texturu. A pak už si jen vychutnáváme okamžik, kdy si můžeme vyříznout tu nejsladší část podzimu na talíř a nechat se unášet podzimním symbolem štěstí – naším dýňovým cheesecakem.

