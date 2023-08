Zdroj: shutterstock

Čekáte na to, kdy konečně budete moci prožít letní večery bez nepřetržitého svědění z komářích štípnutí? Máme pro vás řešení! Představujeme vám super účinný, zcela přírodní a přitom mega ekologický repelent, který můžete snadno vyrobit z levandule, meduňky a máty peprné. Připravte si sprej, který si zamilujete, ale komáři rozhodně ne!

Pokud jde o léto, jediná věc, která může zkazit příjemnou atmosféru večerního posezení na terase, jsou komáři. Tito malí krev sající vetřelci dokážou rychle proměnit klidný večer v bitvu na život a na smrt. Ale nemusí to tak být! Právě pro vás jsme se ponořili do světa přírodních esencí a vytvořili unikátní recept na ekologický repelent, který je nejen mega účinný, ale také vám dodá radost z tvorby vlastního produktu.

Domácích repelentů je plno, zkuste třeba tento:

Levandule je skvělá proti komárům

Začněme levandulí, královnou léčivých rostlin. Její vůně nejen uklidňuje naše smysly a dodává pocit pohody, ale také je pro komáry naprostou noční můrou. Obsahuje látky, které efektivně odrážejí tyto malé křídláče a zabraňují jim v tom, aby nás přetvářeli na své obědy.

Meduňka také pomůže

Další rostlinou na našem seznamu je meduňka. Nejenže má relaxační účinky a příjemně osvěžuje, ale také je pro komáry stejně odpuzující jako levandule. Meduňka je pro tyto malé krev sající monstra skutečným strašákem.

Máta peprná a její účinky

Konečně, nemůžeme zapomenout na mátu peprnou. Tato rostlina je známá svým charakteristickým a silným aroma, které komáři naprosto nesnáší. Máta peprná je tedy dalším skvělým spojencem v naší bitvě proti těmto nepříjemným létajícím rušitelům.

Jak vyrobit sprej z těchto třech ingrediencí?

A jak tedy z těchto tří silných ingrediencí vytvoříte váš vlastní repelent? Začněte tím, že si připravíte hrst každé z těchto rostlin. Přidejte je do půl litru vody a vařte asi 15 minut. Nechte vývar vychladnout a přeceďte ho. Do vychladlého a přečištěného vývaru přidejte polévkovou lžíci čistého alkoholu (ten pomáhá uchovat esenci a zvýšit účinnost repelentu). Nalijte směs do sprejové lahve a máte hotovo!

Váš vlastní domácí, ekologický a mega účinný repelent proti komárům je připraven. Tak na co ještě čekáte? Užijte si léto bez komárů a s radostí z toho, že jste to dokázali sami a zároveň jste přispěli k ochraně životního prostředí!

Zdroj: appalachianbotanical.com, wikihow.com