Zdroj: Robin Suchánek

Výstavu netřeba dlouho hledat, od Eiffelovy věže je to asi tři minuty chůze, než se dostanete do ulice 15 Avenue Charles Floquet. Vstupné se neplatí, výstava street artových maleb totiž visí na plotě našeho velvyslanectví. Organizátoři ji nazvali Galerie Le Mur - Liberté et énergie“ (Galerie stěna - Svoboda a energie) a je opravdu unikátní.

Zajímavosti o výstavě

Kurátorem projektu je výtvarník Pavel Šťastný. Na společné malbě se podíleli mladí čeští umělci – Lenka Brázdilová, Pavla Šťastná, Oskar Šťastný a studenti Michaelu – Střední školy a Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby.

Malovalo se barvami Dulux na českých ekodeskách PackWall z recyklovaných obalů z nápojových kartonů. Ty jsou ze všech stran lakované, aby odolaly nepřízni počasí.

Dvacet ekodesek měří přes 50 metrů a váží přes 600 kilogramů. Plot by takovou váhu neudržel, proto se nejprve vyrobila konstrukce složená z dřevěných nohou a hliníkových lišt, na kterou se přimontovaly desky s malbami.

Aby výstava náležitě vynikla i po setmění, osvětluje ji 60 metrů dlouhý pás s 3500 LED světly využívajícími český systém Spectoda (světla se ovládají decentralizovaně). V Paříži je realizovala Anna Veselá a Matěj Suchánek.

Za výtvarnými díly stojí umělci současní i ti budoucí (studenti školy Michael) Autor: Robin Suchánek

Počasí jako zásadní faktor

Některé malby umělci vytvářeli rovnou na místě, ale mnohé se převážely z České republiky. Mohlo by se zdát, že právě doprava děl a konstrukce sloužící k jejich upevnění dala organizátorům nejvíce zabrat. Ale bylo to jinak, nejnáročnějším faktorem se ukázalo počasí. „Jelikož během dnů, kdy jsme výstavu instalovali, bylo na sluníčku přes den okolo 45 až 50 °C, pracovali jsme především ve večerních a nočních hodinách,“ uvádí producent Robin Suchánek. Což může být i tip pro vás, protože výstava se dá vidět kdykoliv, ve dne v noci.

Zdroj: NetwIN production, Youtube