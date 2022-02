Zdroj: Westwingnow.cz

Eklektický styl je výjimečný, díky němu vždycky vytvoříte osobitý domov. Nemá totiž jasně dané mantinely, s nimiž se setkáte například u skandi stylu nebo moderního minimalismu. Naopak. Tady je povolené vše, co vás z nějakého důvodu oslovuje a těší. Často jde o věci, k nimž mají lidé citové pouto, přestože se liší designem, dekorem a zpravidla i barvami, stejně tak materiály.

Kde se vzal

Tento styl s největší pravděpodobností souvisí se sběratelstvím, kterému se kdysi věnovali aristokraté nebo později filmové hvězdy. Mezi střední vrstvy se sběratelství dostalo v době, kdy lidé začali více cestovat do zahraničí. A viděli tam to, co doma běžně nebývalo, a chtěli to mít také.

Baví, protože je jiný

Mnohdy se pod pojem eklekticismus zahrnují interiéry, které hýří pestrostí, tvarovou i barevnou. Další zase můžou mít zámecký nádech. Jiné třeba budou evokovat exotickou džungli. Nebo galerie umění prezentující různá století. Či třeba vzpomínky (nejen) na dovolené z různých koutů světa. Výsledek bývá pestrý právě proto, že se kombinují stylově odlišné předměty.

Největším uměním eklektického stylu je poskládat různorodé kusy tak, aby společně vypadaly dobře. Autor: Le Patio

Cokoli chcete

Nebojte se pracovat s kontrasty. Zajímavě můžou vypadat i palety, ze kterých vznikne postel, umístěná na dlažbě s patinou, místo lampičky doplněná orientální lucernou. Pracovní kout s funkcionalistickým stolem, k němuž přidáte secesní křeslo a masivní textilní závěsy nahradíte soudobým stíněním.

Také v rustikálně laděném interiéru může viset závěsné křeslo. V moderním zase poblíž kožené sedačky postavte sekretář po babičce. A v chodbě velké zrcadlo s barokním rámem, i když vedle stojící věšák představuje poslední designový výkřik.

Cokoli chcete

Eklektici mají rádi barvy, umí dekorovat rovněž stěny a nebojí se velikostně nesourodých předmětů. Kdo ale neví, jak s eklekticismem prakticky začít, tomu doporučujeme mixovat židle. Jednak to osvěží mnohdy fádní jídelnu a za druhé využijete staré, ještě funkční posezení s tím novým. Ostatně retro, vintage a předměty s patinou frčí. Máte-li doma originální kousek, nechte ho zrenovovat a znovu zapojte do hry. Nemusí to být ani designová ikona, recyklujte třeba i poklady z půdy.

Tři rady pro váhavé

Pokud si nejste jistí, zda dokážete hezky pospojovat kontrastní zařizovací prvky a doplňky, držte se pravidla tři. Když mixujete styl, opět ne více než tři. Baví vás dominantní solitére nebo dekorace? Tak tři a dost. Ani s materiály to extra nepřehánějte, tři vážně stačí.

Další rada se týká barev. Ani výrazné nábytkové kusy a doplňky nebudou tolik „křičet“, když jejich okolí (stěny a podlahy) zůstane provedené v neutrálních tónech. Až si na to zvyknete a bude vám to vyhovovat, klidně řešte barevně odvážnou výmalbu, opět pod taktovkou pravidla tři.

A poslední doporučení? Nedělejte z bytu muzeum. Ale ani bleší trh. Eklektický neznamená statický a kromě dekorací musí být zařizovací předměty funkční.



Zdroj: Le Patio