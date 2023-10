Zdroj: shutterstock

Podzim je tu a s ním i chladnější počasí, barevné listí a vůně svíček. Co kdybychom spojili sílu podzimních trendů s ekologickým přístupem? Představujeme vám nápady na ekodekorace, díky kterým zůstane vaše domácnost stylová i ekologicky šetrná. A pozor! Je to opravdu hrozně levné!

Podzim je nejen obdobím sbírání kaštanů a skákání do hromad listí, ale také ideálním časem na změnu dekorací u vás doma. A v dnešní době, kdy se snažíme myslet na naši planetu více než kdy jindy a počítáme každou korunu, je ideální spojit estetiku s ekologickým a ekonomickým přístupem. Jak na to? Pusťte se s námi do tvorby dekorací, které okouzlí nejen vás, ale také návštěvu.

Podzimní rychlovka s floristkou!

Recyklované materiály

Než vyhodíte staré svetry, zavazovací pytle nebo staré sklenice, zamyslete se, jak by vám mohly sloužit jako dekorace. Napadá vás něco? Nás ano! Starý svetr může získat druhý život jako obal na květináč nebo jako podtácky. Sklenice mohou sloužit jako svícny nebo květináče pro bylinky. Recyklované materiály dodají vašemu interiéru nejen originální vzhled, ale také příběh.

Přírodní materiály

Hledáte-li autentický vzhled, vsaďte na přírodní materiály. Větvičky, šišky, sušené květiny a listí mohou být skvělým doplňkem na stůl, do vázy nebo na stěnu. Nejenže dodají vašemu domovu skutečný podzimní nádech, ale také podpoří místní ekosystém a ušetří vaši peněženku.

Domácí produkce

Domácí projekty jsou v poslední době velkým hitem. Proč si nevyrobit vlastní svíčky z včelího vosku, dekorativní mýdla nebo podzimní věnce? Kromě toho, že si užijete tvůrčí chvíle, budete mít jistotu v kvalitě a původu materiálů. Navíc, kdo by odolal vůni domácích svíček během chladných večerů?

