V dnešní době, kdy se svět potýká s ekologickými výzvami, je důležité, abychom se zaměřovali nejen na velké problémy, ale také na malé věci, které děláme každý den, včetně úklidu našich domovů. Přechod na ekologické úklidové prostředky může mít pozitivní dopad na životní prostředí i na vaše zdraví. A víte co? Může to být i zábavné!

8 tipů, jak šetřit vodou:

Proč přejít na ekologické úklidové prostředky?

Chemické úklidové prostředky často obsahují složky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a také pro naše zdraví. Přejděte na ekologické alternativy a minimalizujte rizika spojená s toxickými látkami. Navíc, mnoho přírodních ingrediencí má antibakteriální vlastnosti a fungují stejně dobře, pokud ne dokonce lépe než chemické alternativy!

Recepty na domácí ekologické čisticí prostředky

Představte si, že svůj domov můžete uklízet s věcmi, které máte pravděpodobně právě v kuchyni! Ocet, jedlá soda a citronová šťáva mohou být skvělými spojenci v boji proti nečistotám.

Například směs jednoho dílu octa a jednoho dílu vody může sloužit jako univerzální čistič. Chcete příjemnou vůni? Přidejte pár kapek esenciálního oleje!

Kolik můžete ušetřit?

Čištění koupelny je jednou z těch domácích činností, která se opakuje pravidelně, a mnozí z nás k ní sahají po speciálních čisticích prostředcích. Ale co když bychom vám řekli, že můžete nejen chránit životní prostředí, ale také ušetřit peníze, když přejdete na domácí recepty?

Pokud čistíte koupelnu jednou týdně a použijete přitom jedlou sodu a ocet, mohou vaše náklady na čisticí prostředky výrazně klesnout.

Při jednom čištění byste použili zhruba 50 g jedlé sody a 100 ml octa, což by vás stálo pouhé 3,50 Kč. Když to přepočítáme na celý rok, utratíte za takové čisticí prostředky zhruba 182 Kč.

Na druhou stranu, kdybychom sáhli po klasickém čisticím prostředku za 199 Kč za litr a spotřebovali bychom stejné množství jako u octa, výdaje by se vyšplhaly na 1034,80 Kč za rok.

To znamená jedno jednoduché zjištění: přechodem na ekologické čisticí prostředky byste mohli za rok ušetřit neuvěřitelných 852,80 Kč, a to jen při úklidu koupelny. Myslete na to při dalším nákupu a zvažte přechod na přírodní alternativy!

Tipy pro úspěšný ekologický úklid

Nemějte strach experimentovat a hledat, co funguje nejlépe pro vaše potřeby. Některé přírodní ingredience mohou lépe fungovat na určité typy nečistot.

Dbejte také na to, abyste své ekologické čisticí prostředky skladovali v uzavřených nádobách a mimo dosah dětí. A nezapomeňte na recyklovatelné a znovu použitelné hadříky místo jednorázových papírových utěrek.

Zdroj: ArchitecturalDigest.com, ethicalsuperstore.com