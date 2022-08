Zdroj: Shutterstock

Většinou na ně nahlížíme jako na nutný technický prvek v interiéru, díky němuž uvádíme do provozu elektrozařízení. Ale to není vše, co můžou umět.

Bez elektrických zásuvek se doma snad nikdo neobejde, dávno se staly automatickou součástí našeho života. Co vám dokážou nabídnout kromě své základní funkce?

Přepěťová ochrana

Příliš mnoho elektrozařízení zapojených doma současně může vést k občasným přepětím v síti, kdy je dané napětí vyšší než napětí provozní. Ovšem ještě nevyzpytatelnější jsou údery blesku. V obou případech hrozí poškození elektrozařízení a předcházet právě těmto nepříjemnostem pomáhají zásuvky s přepěťovou ochranou. „Vyrábí se se světelnou nebo zvukovou signalizací, přičemž zásuvka se světelnou signalizací při normálním provozu svítí diodou zeleně, pokud nastane porucha, dioda zhasne. Zásuvky se zvukovou signalizací při poruše vydávají pískavý zvuk pomocí piezo sirénky,“ vysvětluje Marek Beneda ze společnosti Obzor.

Systém přepěťové ochrany je však třeba mít řešený na třech úrovních v rámci celého domu, přičemž skupiny ochranných prvků B a C se umisťují do elektrorozvodných skříní, ochranu třídy D pak řeší zásuvky s přepěťovou ochranou.

Měli byste vědět: V porovnání s tradičními zásuvkami vyžadují ty přepěťové hlubší instalační krabici, minimálně 50 mm.

Zdroj nabíjení po ruce

V segmentu elektrických zásuvek najdete i takzvané komunikační zásuvky. Je jich více typů, například zásuvky s koncovkou USB usnadní nabíjení mobilu či tabletu, bezdrátových sluchátek a jiných užitečných drobností. V čem jsou výhodné? Nepotřebují speciální přípravu. „Stačí odšroubovat vrchní kryt elektrické zásuvky, vyjmout vnitřní elektrostrojek a vyměnit ho za USB blok, který umožňuje přeměnu běžného střídavého napětí 230 V na stejnosměrné napětí 5 V a 1000 mA. Na závěr se na USB blok nasadí a přišroubuje nový pohledový kryt s USB zakončením,“ popisuje Marek Beneda.

Měli byste vědět: V rámci komunikačních zásuvek si lze pořídit třeba i zásuvky s HDMI konektorem, s jehož pomocí můžete například připojit počítač k projektoru. Ty už ovšem vyžadují speciální předpřípravu, nebo úpravu elektrických rozvodů.

Zásuvka Decente s přepěťovou ochranou a světelnou signalizací nemusí být pod stolem ani vidět, hlavně když funguje Autor: Obzor

Pro bezpečí (nejen) dětí

Rodiny s malými dětmi ví, že jejich všetečné ruce je třeba stále hlídat. Třeba proto, aby do zásuvek nestrkaly různé předměty, například pletací jehlice nebo šroubovák či hřebíky, které dospělí zapomněli uklidit. Předejít nepříjemným úrazům dokážou zásuvky vybavené dětskou ochranou neboli clonkami ve zdířkách. Abyste pak do zásuvky zapojili, co potřebujete, je třeba clonky odklopit, nebo odsunout, případně pootočit, a to se povede pouze tehdy, když tlačíte na obě zdířky současně. Dospělí to zvládnou hravě, ale malé děti ne.

Měli byste vědět: Dětská ochrana se hodí také rodinám, kterým už děti dávno vyletěly z hnízda, zato se však doma starají o příbuzného s demencí. Navíc zásuvky s clonkami nepotřebují žádnou speciální předpřípravu.

