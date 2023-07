Zdroj: Shutterstock

V současných stavbách se ve stropech ukrývá stále více rozvodů elektřiny a dalších instalací. Výhody využití stropních podhledů pro vedení technických instalací, trubek a kabelů jsou nesporné. Výrazným způsobem to zjednodušuje, zrychluje a pochopitelně také i zlevňuje výstavbu domů, navíc odpadá frézování či sekání drážek, které by oslabovaly obvodové stěny.

Elektrickou instalaci již nemusíte pracně ukrývat do drážek ve zdech, ale můžete ji vést po stropě zakrytou podhledem. Elektrické rozvody se pokládají tak, aby je bylo možné vyměňovat a udržovat bez narušení stavební konstrukce a vystavení mechanickému poškození. Z hlediska bezpečnosti je třeba dodržet pravidlo, že elektrické kabely musí být položeny v přímých liniích, rovnoběžně s okraji stropů a stěn. Kromě toho musí být zajištěno, aby elektrické rozvody nekolidovaly s jinými instalacemi (voda, plyn, ventilace, telekomunikace).

Dráty kontra konstrukce

V trase kabelů se často objevuje sádrokartonová podkladní konstrukce. Průchod kabelů sádrokartonovými profily je nebezpečný, protože jejich hrany jsou velmi ostré. Mohlo by dojít k poškození izolační vrstvy vodičů a zkratu, úrazu elektrickým proudem nebo zažehnutí požáru. Proto je vhodné kabely chránit ochrannou trubkou, např. chráničkou kabelů, běžně označovanou jako husí krk. Ve větších stavebních projektech se instalace vedou v kabelových trasách. Toho poměrně často využívají montéři sádrokartonů, kteří zavěšují stropní konstrukci právě do těchto tras. To je přísně zakázáno, protože hrozí porušení jak podhledu, tak kabelové trasy.

5 častých chyb při provádění podhledu:

Kabelová trasa

Normovaná kabelová trasa je certifikovaná požární trasa, která splňuje požadavky na funkční schopnost kabelového systému, podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. Ve vyhlášce jsou přesně definovány požadavky, jak má tato trasa vypadat, a co musí splňovat. Dodržení této normy je nutné nejenom kvůli kolaudaci, ale hlavně kvůli vaší bezpečnosti.

Kabely pouze na strop

Podobně jako v případě průchodu vodičů sádrokartonovými profily není možné pokládat elektroinstalaci ani na zavěšenou stropní konstrukci. Elektroinstalace musí být vždy připojena přímo ke stropu. Do podhledu (kde mají být upevněna svítidla) mohou vést pouze jednotlivé kabely. V případě potřeby jsou svítidla uzavřena v ohnivzdorné krabici. Pokud je halogenové osvětlení instalováno ve stropě, musí být mezi podhledem a betonovým stropem dodržena vzdálenost nejméně 10 cm. Pod dřevěnými stropy by měly být elektrické rozvody vždy vedeny v chráničkách.

Nebezpečná kondenzace

Pokud jsou tyto rozvody připevněny k trámům, nad nimiž se nachází nevytápěná místnost, měly by být kabely v chráničkách umístěny pod tepelněizolační vrstvou. Pokud by byly nesprávně položeny nad izolací, může z chrániček kapat voda do vytápěné místnosti. Jak k tomu může dojít? Teplý vlhký vzduch z místnosti se dostane do studené ochranné trubky, vlhkost v ní kondenzuje a vrací se zpět v podobě vody odkapávající například ze svítidla.

Větrací a klimatizační systém v podhledu

Potrubí větracího a klimatizačního systému by mělo být navrženo tak, aby se minimalizovala možnost usazování nečistot na jeho vnitřním povrchu. Pro přístup k nim se v nich zhotovují revizní otvory. Pokud je větrací a klimatizační systém instalován v podhledu, musí být pro rychlý přístup k němu zřízeny revizní klapky. Ty jsou umístěny přesně pod revizními otvory větracích a klimatizačních kanálů.

