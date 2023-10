Zdroj: shutterstock.com

Výběr kvalitní ergonomické židle, díky které vám vaše záda i zbytek těla poděkují, není jednoduchý. Při výběru byste neměli zvažovat jen cenu – pokud to uděláte, kvalitní židli budete shánět hůře.

Na co nezapomínat

Ergonomická židle sama se nepostará o to, že bude vaše sezení najednou zdravé a že vás přestanou bolet záda, která vás bolí už pár let. Taková židle má snížit zátěž zádových svalů a vaši únavu při práci na počítači. Velkou roli totiž hraje nejen to, jak sedíte, ale i to, jakým způsobem trávíte čas po práci. Zda aktivně, nebo na pohovce u televize.

Jak vybrat ergonomickou kancelářskou židli?

Kancelářská židle, nebo křeslo?

Hledáte komfortní sezení, nebo je pro vás důležitější design? Pokud to první, hledejte ergonomickou židli. V druhém případě hezky vypadající kožené křeslo, vaše záda vám však při dlouhodobém sezení nepoděkují.

Nevýhodou kancelářských křesel je menší možnost nastavení – nezměníte úhel mezi sedákem a opěrákem, nenastavíte si výšku opěradla, hloubku sezení, ale ani výšku područek či opěrky hlavy. Protože se má u počítače sedět v lehkém předklonu a kancelářská křesla mají opěrák zakloněný, nebudete sedět správně, ani když se budete snažit.

Náš tip: Dynamická židle

Při práci v kanceláři je vhodné používat dynamickou židli se synchronní mechanikou. Ta umožňuje plynulé nastavení sklonu opěráku, ale i nastavení sklonu sedáku. Nebudete sedět v jedné pozici, v průběhu dne se budete alespoň trochu hýbat. A nebudou vám tolik tuhnout svaly.

Ve chvíli, kdy si na takové židli nakloníte opěrák, upravíte si i náklon sedáku. Židle se bude hýbat s vámi.

Na nákup vyrážejte osobně

Židli nikdy nekupujte bez předchozího vyzkoušení. Přes internet si ji klidně vyberte, ale poté si domluvte osobní prezentaci. Prodejce by vám měl židli představit, říct vám, jak funguje a umožnit vám její vyzkoušení. Prodejce kvalitních židlí vám navíc může židli pomoct nastavit přímo pro vaši postavu.

Jak dlouho budete na židli sedět?

Krátkodobým sezením na židli se rozumí maximálně 4 hodiny sezení denně. V takovém případě si nejspíš zvolíte levnější produkt. Pokud sedíte celou pracovní dobu, zvažte nákup ergonomické židle.

Kvalitní ergonomická židle by měla mít:

synchronní mechaniku polohování,

nastavitelný a správně tvarovaný opěrák,

nastavitelnou bederní opěrku,

nastavitelnou područní opěrku.

Pokud se má stát židle pravidelnou součástí vašeho života, můžete zvážit i to, aby měla:

pevnou a stabilní konstrukci, ergonomicky tvarovaný opěrák,

nastavení výšky,

nastavení hloubky sedu,

nastavení sklonu,

nastavení podhlavníku.

