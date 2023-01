Zdroj: Shutterstock

Co je ergonomie? Je to vztah mezi člověkem a zařízením. Ergonomicky uspořádaný prostor nám usnadňuje každodenní život, zvyšuje komfort a dokonce může vést k lepšímu zdraví. I v kuchyni je správné uspořádání jednotlivých zón a dodržování standardních vzdáleností prvním předpokladem, aby se práce v ní stala potěšením. My vám dnes zodpovíme všechny důležité otázky, díky nimž budete mít kuchyni správně nastavenou.

Tady o kuchyních mluví přímo designérka:

Správná návaznost jednotlivých zón

Na lednici a spíž by měla ideálně navazovat alespoň menší odkládací plocha. Z té má být snadno dostupný dřez, na který navazuje přípravná plocha a varná deska. Po obou stranách varné desky by měl být alespoň malý odkládací prostor. Hlavní pracovní plocha je mezi dřezem a varnou zónou.

Jejich správné řazení vyplývá z přirozené logiky a následnosti činností v kuchyni: vyndáme suroviny z chladničky, položíme je na pracovní plochu, umyjeme, zpracujeme (očistíme, nakrájíme atd.) a vaříme.

Nejvíce používané předměty po ruce

Dalším základním pravidlem je, že čím více předmět používáte, tím víc by měl být přístupnější. Proto si rozdělte kuchyň do úrovní. Často používané předměty ukládejte přímo pod pracovní desku, ideálně ve výsuvných skříňkách, abyste ulevili vašim zádům. Čím méně konkrétní věc používáte, tím volte výše, nebo naopak níže umístěné skříňky. Nejníže a nejvýše uložte předměty, které používáte opravdu zřídka.

Na co si dát ještě pozor

Ne každý si uvědomuje, že k příjemnému a ergonomickému užívání kuchyňské sestavy patří také správně zvolená výška. V současnosti je třeba toto hledisko sledovat o to víc, protože standardní výška pracovní desky, která v minulosti vyhovovala většině populace, už není pro mnoho lidí vhodná.

Doporučujeme, abyste se také zamysleli, zda vám bude skutečně vyhovovat velikost a umístění úložných, ale i odkládacích prostor. Vyplatí se už předem si vyjasnit, kde budou například kořenky nebo varné náčiní. Aby vše bylo uloženo tam, kde to budete skutečně potřebovat. Stejně tak neslevujte na nárocích u použitého kování. Jedině kvalitní typy totiž zajistí dlouhodobě bezproblémový chod.

Zdroj: jninterier.cz, alin-eshop.cz