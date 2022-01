Zdroj: Pexels

Eukalyptus, který můžete znát také pod názvem blahovičník, je v posledních letech na vzestupu. Je to blahodárná rostlina s modro-stříbřitými listy, která působí minimalistickým dojmem. Používá se do vázaných květin, ale i k dekorování adventních věnců.

Eukalyptus pochází z Austrálie, ale bez problémů ho vypěstujete i v našich podmínkách. A to jak doma v květináči, tak na zahradě. Pěstování v bytě je výhodnější, protože eukalyptus dokáže osvěžit vzduch. Jeho listy totiž příjemně voní a tím pak pomáhá i při respiračních onemocněních.

Eukalyptus je nový trend mezi květinami Autor: Pexels

Jak pěstovat eukalyptus

Nejprve upozorňujeme, že pěstování eukalyptu není vhodné pro začátečníky, ale spíše pro pokročilé pěstitele. Nejlepší je pěstovat eukalyptus venku na terase nebo na balkoně. Jakmile se ochladí a přijdou první mrazíky, stáhněte eukalyptus domů, do chladnějších místností. Eukalyptus v květináči by měl přezimovat na místě, kde se teplota pohybuje mezi 5 až 15 °C. V bytě ho lze také pěstovat, ale jen pokud máte opravdu slunný byt. Nebude se mu dařit vedle radiátoru, televize a jiných zdrojů tepla.

Od května do října blahovičník roste jako z vody. Přes léto dokáže svou velikost až zdvojnásobit. Když ale přijdou nižší teploty na podzim, růst se zastaví. Eukalyptus potřebuje pro růst opravdu hodně sluníčka. Vyberte tedy to nejslunnější místo, co na zahradě máte. Jako substrát použijte obyčejnou zahradnickou směs z rašeliny, kterou smíchejte s pískem v poměru 1:4 (jeden díl písku na čtyři díly substrátu). Písek zajistí dobrou propustnost, díky které vám blahovičník neshnije.

Eukalyptus se používá k vázání řezaných květin Autor: Pexels

Přesazování eukalyptu

Eukalyptus přesazujte vždy do alespoň o jednu velikost většího květináče. Pokud ho přesadíte hned do obřího, hrozí riziko, že ho při zálivce utopíte. Než vám eukalyptus pořádně zesílí, zajistěte mu oporu. Vhodná je například bambusová tyč, ke které eukalyptus jednoduše navážete.

Jak zalévat eukalyptus

Eukalyptus zalévejte až ve chvíli, kdy substrát kompletně vyschne. Dávejte ale pozor, na suchu vydrží sotva 4-8 dní, pak už se nevzpamatuje. Se zálivkou je potřeba hodně balancovat, eukalyptus nemůže stát ve vodě, též ale nevydrží v úplně suchém substrátu. Nejlepší způsob je zalévat eukalyptus spodem, tedy do podmisky. Rostlina si tak vsákne jen to, co potřebuje, a přebytečnou vodu z podmisky můžete vylít. Od dubna do srpna můžete eukalyptus také hnojit, ideální je každý týden jednou.

Svatební fenomén

"Eukalyptus má několik výhod. První je, že vydrží dlouho bez vody, což je skvělá vlastnost pro těžce zkoušené svatební kytice, které často zůstanou dlouho bez vody," říká Jana Čechová, floristka z Rozkvetlé dílny. "Navíc nejenže krásně voní, ale také má mnoho tvarů listů a je tedy možné ho dobře sladit s typem svatebních kytic. Trend pak přiživují sociální sítě, jako například Pinterest, kde se v poslední době rozjel trend zvaný 'greenery', kdy kytice jsou jen s minimem květin, ale jen se zelení a prim zde hraje výrazný eukalyptus. Ale eukalyptus se rozšiřuje i na jiné aplikace, takže se stal oblíbeným třeba i u adventních věnců," doplňuje Jana Čechová. Navíc ale zmiňuje i jednu horší vlastnost: "vzhledem ke své celosvětové popularite je třeba počítat s vyšší cenou, protože celoroční poptávka je opravdu vysoká".

Svatební kytice stylu 'greenery' s eukalyptem Autor: Rozkvetlá dílna

Zdroj: rozkvetladilna.cz, ireceptar.cz