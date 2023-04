Zdroj: shutterstock.com

Dostali jste se do složité situace a hrozí vám exekuce spojená s návštěvou exekutora? Pak byste měli vědět, že to neznamená, že přijdete o vše, co doma máte. Je spousta věcí, na které vám exekutor sáhnout nemůže. Které to jsou?