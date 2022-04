Zdroj: Westwingnow.cz

Oslovují vás cizokrajné destinace, ale raději než s kufrem cestujete prstem po mapě? Snadná pomoc, pusťte do svého interiéru špetku exotiky. Přesně v takové míře, která vám bude vyhovovat.

Na cestování je krásné poznávání nových krajů a zvyků, abyste si přivezli zážitky, které čas přetaví ve vzpomínky. Podstatné jsou tudíž emoce. Ale ty lze navodit i tehdy, když z domova nevytáhnete ani jednu patu. Díky interiéru laděném v exotickém duchu.

Chytne vás za srdce

Přestože je exotický styl velice pestrý, s ohledem na kombinaci různých etnických vlivů, jedno ho spojuje. Jsou to pocity, které ve vás dokáže vyvolat, navodit určitou atmosféru. Což je dané více faktory. Nemusíte být ani velcí cestovatelé, stačí, že třeba máte rádi cestopisy. Nebo jste kdysi zažili něco pěkného spojeného s dalekou krajinou a rádi byste si tyhle vzpomínky připomněli. Či jen chcete doma změnu, pro oživení interiéru je exotika jako stvořená.

Praktické inspirace

Čínský styl se nese v duchu „ještě přidej“. Hlavně barev, zejména červené, také dekorací, může jít o malované lampióny, porcelán nebo motiv čínského draka.

Indický styl používá tmavé dřeviny, výrazné až křiklavé barvy na stěnách i textiliích a rovněž třpytivou zlatou.

Indonéský styl charakterizuje bohatě vyřezávaný nábytek a omezená barevnost.

Marocký styl si potrpí na dekorativně vyřezávaný nábytek, který vynikne u světlých až bílých stěn. Na něj můžou ještě posvítit tepané lampy.

Design kovové lavičky Origami, inspirace asijským uměním skládání papíru, cena 17 300 Kč Autor: Le Patio

Více zemí

Kdybyste chtěli navodit dojem afrického kontinentu jako celku, inspirujte se safari stylem, pro nějž jsou typické pestré vzory a kombinace žluté, oranžové, hnědé, béžové a zemité zelené.

A spojit Japonsko a severské státy Evropy zase dokáže Japandi. Právě tato kombinace patří mezi nový interiérový styl, který je účelný, praktický, a přitom „nestudí“.

Exotika nikoliv navěky

Někdy stačí málo a vytvoříte atmosféru krajiny, která je vám vzdálená nejen co do počtu kilometrů. A ani není třeba, abyste se exotikou obklopili navěky. V tomto případě pomůžou snadno obměnitelné doplňky typu polštářů a vůbec bytové textilie. Nebo taburetu s pleteným potahem. Osvědčené jsou rovněž tapety, a pokud se nechcete pouštět do klasických, zkuste obrazové fototapety, perfektně nahradí obrazy.

Podle materiálů

Například rákos a bambus najdete zastoupené v mnoha stylech, zejména orientálních. Základní rozdíl spočívá v tom, že ratan je plná popínavá liána, kdežto bambus se řadí mezi duté traviny, má však dřevnaté stéblo. Návrat k přírodě můžete pojmout i výběrem vhodné dřeviny. Také u nás už zdomácněl teak, mezi známé patří rovněž eben, eukalyptus, mahagon, palisandr, wengé a řada dalších.

Začněte prakticky

Nejste si jistí, jak s exotickým stylem naložit? Zkuste to prakticky. Třeba paravánem s dekorem tropické liány předělíte prostor, do chodby přidáte konzolový stolek s intarzií, do obýváku postavíte na komodu hliněnou vázu. Nebo si kupte něco pro radost. Soška buddhy podpoří zenovou atmosféru, africké masky dodají více energie a kusový koberec může mít uklidňující vzor mandaly.

Exotický přece nemusí za každou cenu znamenat bujarý.