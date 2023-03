Zdroj: Francesca Lanza

Dnes vás zavedeme do jednoho bytu, který vybavili designéři opravdu extrémním nábytkem. A to jak do tvarů, tak i barevnosti.

Nebudeme vám překládat to, co designéři napsali o této práci. Většinou to s tím nábytkem ani nesouvisí a pod hromadou podivných cizích slov a slovní ekvilibristiky se prohýbají věty významově velmi neurčité. Řekneme vám to vlastními slovy, protože jedině tak to může obyčejný český člověk pochopit.

Byt v italské Boloni je vybaven nábytkem na míru vytvořeným právě sem. Je to ukázka toho, jak moderní technologie, jako je například 3D tisk, může změnit budoucí pojetí designu a architektury. Cokoliv je myslitelné a všechny tvary i barvy jsou možné. Tady intenzivní chromatická škála barev je nanesena na různých zařizovacích předmětech tak, aby vytvářely jasné protiklady. Aby rozbíjely jasnou linku, geometrii a jednoduchost. Prostě konec unifikace, na 3D tiskárně se natiskne stůl fluidních tvarů.

Je to takový mezikrok mezi realitou a virtuální realitou. Někdo si něco vymyslí a aplikuje. Ne jen v počítači, ale i pomocí moderních technologií v realitě.

Když se oprostíme od předsudků, vypadá to jistě zajímavě. Netradičně. Mladistvě. Každý kus nábytku je originál a jako takový je třeba k němu přistupovat. Je zajímavé pozorovat, jak tyhle netradiční tvary pracují s prostorem, jakým je přísně hranatý styl klasického bytu. A ono to jde. Tedy samozřejmě ne každému se to líbí, ale sto lidí – sto chutí.

A jak jste na tom vy? Líbil by se vám takový originální nábytek a interiér?