Tepelná čerpadla se v posledních letech stala jedním z hlavních směrů, který by měl sloužit jako bezemisní alternativa plynových kotlů nebo kotlů na pevná paliva. Evropská unie podporuje tepelná čerpadla jak legislativně, tak i dotacemi. Avšak nyní se unijní zákonodárci zabývají návrhem, který by mohl prodej tepelných čerpadel drasticky omezit.

F-plyny: Neviditelný nepřítel

Téměř všechna v současnosti prodávaná tepelná čerpadla využívají plyn, který chce EU zakázat. Takzvané F-plyny, tedy fluorované skleníkové plyny, jsou součástí většiny tepelných čerpadel, ale také klimatizačních a dalších chladicích nebo topicích zařízení. F-plyny mají mnoho výhod, které využíváme v tepelných čerpadlech, klimatizacích nebo lednicích, ale také jednu velkou nevýhodu - škodlivost pro klima.

Zákonodárci by rádi omezili využití těchto plynů, aby snížili jejich dopad na klima. Pokud by došlo k zákazu fluorovaných plynů, byl by to velký problém pro výrobu tepelných čerpadel, která dnes F-plyny využívají ve velké míře. Už v současnosti se sice stále více výrobců v tepelných čerpadlech snaží o využití jiných plynů, jako je propan, jeho využití je ale v některých případech omezené a vyžaduje jiný přístup k instalaci tepelného čerpadla.

Důsledky zákazu F-plynů

Zákaz fluorovaných skleníkových plynů, který v současnosti projednává Evropský parlament, by tak byl hrozbou pro snižování emisí skleníkových plynů v celé EU, jelikož by došlo k zásadnímu omezení tepelných čerpadel. Podle německého Sdružení výrobců ventilačních a klimatizačních zařízení by tak schválení zákazu bylo vážným ohrožením přijetí tepelných čerpadel v příštích letech. Země EU přitom na tento ekologický zdroj spoléhají při snižování svých emisí.

Faul na vlastního hráče

Evropská unie se zabývá návrhem na omezení používání chladiv v tepelných čerpadlech a dalších zařízeních. Tento návrh by mohl mít významný dopad na plány EU na snižování emisí. Tepelná čerpadla, která jsou považována za klíčový prvek v boji proti emisím, by mohla být tímto návrhem drasticky omezena. Zákaz F-plynů, které jsou součástí většiny tepelných čerpadel, by mohl vést k vážným problémům v plánech EU na snižování emisí skleníkových plynů.

Alternativy k F-plynům: Je tu řešení?

I přes potenciální problémy spojené se zákazem F-plynů existují alternativy, které by mohly být využity. Jednou z nich je například propan. Propan je plyn, který je již nyní využíván některými výrobci tepelných čerpadel jako alternativa k F-plynům. Jeho využití je však v některých případech omezené a vyžaduje jiný přístup k instalaci tepelného čerpadla.

Alternativy k F-plynům Existuje několik alternativ k F-plynům v chladicí technice, které jsou méně škodlivé pro životní prostředí. Některé z těchto alternativ jsou: Přírodní chladiva: Tato chladiva jsou vyrobena z přírodních látek, jako jsou například amoniak, oxid uhličitý, propan a butan. Tyto látky mají nízký potenciál globálního oteplování a jsou biologicky odbouratelné, což znamená, že mají mnohem menší dopad na životní prostředí než F-plyny.

Chladiva s nízkým GWP: Tato chladiva mají nízký potenciál globálního oteplování a jsou méně škodlivá pro životní prostředí než F-plyny. Některá z těchto chladiv jsou například R-32, R-1234yf a R-1234ze.

Hydrokarbonová chladiva: Tato chladiva jsou vyrobena z uhlovodíků a jsou méně škodlivá pro životní prostředí než F-plyny. Některá z těchto chladiv jsou například R-290 (propan) a R-600a (izobutan). Tyto alternativy se stávají stále populárnějšími v chladicí technice, protože jsou šetrnější k životnímu prostředí a mají menší dopad na klimatické změny.

Apokalypsa, nebo nový začátek?

Pokud by došlo k zákazu F-plynů, mohlo by to znamenat velkou změnu pro budoucnost tepelných čerpadel. Výrobci by se museli přizpůsobit a hledat nové způsoby, jak vyrábět a instalovat tepelná čerpadla bez použití těchto plynů. To by mohlo vést k inovacím a novým technologiím v oblasti tepelných čerpadel.

