Zdroj: Shutterstock

Pokud máte doma nekastrovanou fenku, může se stát, že se z ničeho nic začne chovat apaticky, smutně a jako by jí nebylo dobře. Může přibrat na váze, začne se jí zvětšovat mléčná žláza a dokonce i začne produkovat mléko. Na první pohled to vypadá, jako by byla březí. Pokud si ale neuvědomujete žádnou situaci, kdy by mohlo ke krytí dojít, je na vině falešná březost. Není to žádné vážné onemocnění, jedná se pouze o mimořádnou reakci na změnu hladiny hormonů.

Podívejte se, jak fenka s falešnou březostí krmí kotě:

Jak se pozná falešná březost

Projevy falešné březosti mohou být odlišné. Objevují se přibližně 3 až 12 týdnů po hárání a mohou přetrvávat po dobu až několika týdnů. Většina fenek reaguje na tento stav naběhnutím mléčných žláz nebo dokonce produkcí mléka. Falešná březost může mít vliv i na chování fenky – staví „hnízdo“, je velmi přítulná, v hračkách nebo jiných věcech vidí štěňata a odnáší je do pelíšku. Někdy se také může dostavit agresivní chování vůči majiteli. Většinou jsou ale fenky spíše depresivní a bez nálady, i chuť k jídlu bývá snížená.

Falešná březost je často těžko odlišitelná od skutečné březosti, proto se doporučuje při jakýchkoliv pochybách vyhledat veterinárního lékaře, který vaše obavy potvrdí nebo vyvrátí.

6 tipů, jak pomoci fence při falešné březosti

1. Snižte příjem potravy a vody.

2. Zaměstnejte ji fyzicky a psychicky (hlavolamy, psí sporty, procházky).

3. Zamezte vytváření pelíšku pro mláďata.

4. Vemte ji preventivně všechny hračky.

5. Fenka bude chtít více pozornosti, ale nesmíte podlehnout - omezte časté mazlení.

6. Nenechte ji si olizovat struky.

Poměrně časté jsou bohužel silnější klinické projevy – konkrétně zvýšená teplota (nad 39 °C) a intenzivně se hromadící sekret v mléčné žláze, který může způsobit až zánět mléčné žlázy – v tom případě je nezbytné vyhledat veterinárního lékaře, který s pomocí léků na falešnou březost pomůže zastavit laktaci a v případě zánětu nasadí léčbu.

Pokud se „faleška“ opakuje s každým háráním stále intenzivněji, je na zvážení, zda by nebylo lepší fence dlouhodobě ulevit kastrací. Promluvte si o tom se svým veterinářem, po kastraci k falešné březosti už dojít nemůže.

Zdroj: zoohit.cz, svetkrmiv.cz