Zdroj: shutterstock

Někdy se bohužel stane, že rostliny začnou strádat. Příčin bývá několik – malá, nebo naopak příliš velká zálivka, změna stanoviště, otočení květiny jiným směrem, nevyhovující prostor, nekvalitní substrát, škůdci, plísně.

Černošedé mušky jménem smutnice

Troufám si hádat, že se s nimi setkal každý, kdo má doma květiny. Nejedná se o nic příjemného. Dospělé smutnice kladou vajíčka přímo do vlhké půdy do hloubky 2-3 cm. Jedna snůška obsahuje 20-30 vajíček. Za 5-10 dní se z vajíček vylíhnou larvy smutnic, které mají bílou barvu a velikost kolem 6 mm. Tyto larvy okusují rostlinám kořínky. Tím škodí. Rostlina postupně odumře. Naštěstí stačí použít sirku.

Zapíchejte několik sirek hlavičkou dolů do hlíny. Čím větší květináč, tím více sirek. Hlavičky se začnou v hlíně rozkládat a tím se uvolní fosfor a další látky. Ty odpudí škůdce a zároveň vydezinfikují hlínu.

Sirkami můžete i zalévat

Do konvice vložte asi patnáct sirek a zalijte je vodou. Nechte je macerovat do dalšího dne, než se hlavičky sirek kompletně rozpustí a uvolní do vody. Tímto hnojivem můžete rostliny jednou za 14 dní zalít.

Zdroj: hobby.instory.cz