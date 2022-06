Zdroj: Shutterstock

Chcete mít v létě co dělat? Budete se nudit v letadle, na pláži nebo třeba jen na chatě? Tak to bude přesně ten pravý čas na náš časopis. Má spoustu krásných a zajímavých článků.

Dům&Zahrada přináší nejen na léto spoustu zajímavého čtení. Ale když jsou ty prázdniny a my máme tu chvíli volného času, tak je ten pravý čas se třeba zasnít. A my vás vezmeme na místo, kde to je jako sen. Pozveme vás do domu, který vypadá jako hrad. Nádherná romantika jak vystřižená z pohádky. A přitom tam sami můžete bydlet. Takovou návštěvu byste asi v březnu nechtěli, ale ty prázdniny…!

Dům&Zahrada 7/22 Autor: Dům&Zahrada



Samozřejmě, že najdete nejen to. Ze stavby vám nabídneme třeba druhy obkladů, lepidel a všeho kolem, co budete potřebovat, ať při obkládání v interiéru, nebo exteriéru. Také budeme zabezpečovat majetek a trochu to srovnáme s tím, co udělá zabezpečení s naší pojistkou domu. Bude levnější? A co plnění?

Ale pojďme dál. Když je to léto, tak vyrážíme na cesty. A my se podíváme, co za cestovní okrašlovací a hygienické přístroje si můžete vzít s sebou a co je na nich důležité.

Pro život na zahradě musíme mít dobré sezení. Na trávě je to sice příjemné, ale jen chvíli. A tak si probereme zahradní nábytek, jeho typy, druhy, materiály a taky si pár novinek ukážeme.



