Zdroj: Shutterstock

Jaboticaba nebo také jabuticaba (vyslovuje se žabučikaba) je ovocná dřevina z čeledi myrtovitých, která roste v Brazílii, Argentině, Bolívii a Peru. Může mít podobu keře nebo stromu, jež v dospělosti dorůstá až do výšky 10 metrů. Má hladkou šupinatou kůru hnědé až šedé barvy s oranžovými tóny. Listy jsou dlouhé 4-8 centimetrů, mají krátkou stopku a vejčitý tvar. Nejzajímavější vlastností jaboticaby je způsob, jakým plodí ovoce. Její malá květenství totiž vyrůstají přímo z kmene i větví a mění se na černé kuličky, které je pokrývají od shora dolů.

Podívejte se, jak se hrozny jaboticaby sklízí a zpracovávají v kuchyni:



Lahodné hrozny

Na první pohled jaboticaba vypadá, jako by ji napadla choroba. Především u Evropanů vzbuzuje údiv, protože na starém kontinentě se strom podobného druhu vůbec nevyskytuje. A není zde ani mnoho příležitostí lahodné hrozny ochutnat, protože se velmi rychle kazí a dlouhou cestu přes oceán by nepřežily. V Jižní Americe se ale jedná o běžné a velmi oblíbené ovoce, které se konzumuje čerstvé, nebo používá pro výrobu ovocných šťáv, likérů, vína, sirupů, džemů a kompotů. Plody mají tmavou, modročernou barvu a tužší slupku, pod níž se ukrývá bílá až narůžovělá dužina s rosolovitou konzistencí. Chuť připomíná kombinaci mandarinky a hroznového vína.

Superzdravé ovoce Hrozny jaboticaby jsou nejen velmi chutné, ale také velmi zdravé. Obsahují velké množství vitaminu C a působí jako antioxidant, který chrání tělo před škodlivými volnými radikály a působí protizánětlivě. Mimo to jsou dobrým zdrojem železa, vápníku a fosforu. Látky obsažené v hroznech také podporují správnou činnost trávicí soustavy.



Jak si ji vypěstovat?

Jaboticabu si můžete vypěstovat i u nás, a to v podobě keře v květináči. Aby dobře prospívala, potřebuje kyselejší humózní půdu a dostatek vláhy – lépe snáší přemokření než sucho, na něž reaguje opadáváním listů. Vzhledem k tomu, že se jedná o tropický keř, je třeba vybrat slunné stanoviště chráněné před větrem. S příchodem zimy počítejte s jeho přestěhováním – v teplotách pod bodem mrazu by keř nepřežil, proto je nutné květináč přemístit do interiéru. A za jak dlouho se můžete těšit na sladké hrozny? Chce to trpělivost – běžně keř začíná plodit po 6 až 8 letech. Ve specializovaných obchodech ale seženete vyšlechtěné křížence, které plodí už kolem čtvrtého roku.



Zdroj: sazenicka.cz, www.jimeto.cz