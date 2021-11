Zdroj: Jika

Feng shui se dá volně přeložit jako vítr a voda, jejichž sladěním vzniká životní energie zvaná čchi. Údajně je všude kolem nás. Když volně proudí, život se dostává do harmonie. Naopak stagnace této energie vede k rozladění. Jak ji podpořit právě v koupelně? Nemusíte znát všechna pravidla staré čínské nauky do puntíku, ostatně jsou docela složitá. Spíše ji vnímejte jako návod k zamyšlení a z jednotlivých doporučení si vyberte ta, která vám budou sedět.

Co se vyplatí

Podle feng shui jsou lepší oblé hrany, souvisí to s tím, že na ostrých se tok energie zadrhává. Pokud to v koupelně nelze kompletně změnit, zjemněte ostrost přidáním oblin aspoň někde. Například podumyvadlovou desku ve tvaru strohého obdélníku zkombinujte s oválným či oblým umyvadlem. Ani nábytkové úchytky by neměly příliš trčet do prostoru, budete se o ně zbytečně zachytávat.

Vyhlaste konec nepořádku a nečistotám, vedou ke stagnaci energie. Takže špinavé prádlo nenechte nikde povalovat, patří do koše uzavřeného ve skříňce. Léky rovněž uschovejte. Jednak je to bezpečné s ohledem na děti a dále v tomto směru funguje Pavlovův reflex – když je vidíte, hned byste něco zobli, přestože to nemusí být nutné. Obecně schovejte, co se dá, ani změť hygienických potřeb nepřispívá k dobrému pocitu.

Feng shui podporuje život a k němu patří živé rostliny. Ovšem pokud se o ně nedokážete postarat, raději si kupte umělé. Za vysloveně nevhodné se považují sušené květy, ostatně ty se do koupelny ani nehodí.

Přírodní materiály hrají prim, ideální je keramika, dřevo, kámen. Ale zase to neberte dogmaticky, imitace nejsou ostuda.

Konceptu Laufen Palace vévodí umyvadla. K atypickému tvaru patří vhodná skříňka, kde se schová vše potřebné. Autor: archiv firmy

Jak s tou vodou

Z koupelny podle tohoto starého čínského učení uniká nejvíce energie kvůli vodě. Jenže bez ní by to logicky nešlo. Pokud u vás doma špatně odtéká odpad nebo protéká klozet, dejte to co nejdříve do pořádku. Jinak vás to stojí zbytečné peníze i nervy. Ušetřit můžete také úsporným splachováním, výměnou starých vodovodních baterií za nové (nejen termostatické) a využíváním takzvané šedé vody.

V souladu s feng shui byste také měli zakrýt vše, kudy může odtékat voda. U WC mísy to není problém, stačí sklopit poklop. Jinak prý společně se spláchnutím „uplavou“ z domova další finance. V umyvadle a sprchovém koutu s vaničkou se dá použít click/clack zátka. Nebo byste raději sprchový kout s odtokovým žlabem? I ten se prodává ve verzi s vložením dlažby, takže ho de facto skryjete před zraky sprchujících.

Prostor a vzduch

Jestliže to dispozice aspoň trochu dovolí, ponechte střed koupelny volný, aby mohla energie čchi lépe proudit. Zato dveře vždycky zavřete. Samozřejmě proti větrání, ať už nucenému, nebo skrz okno, nikdo nebude protestovat. Vzdušnému dojmu nahrávají také barvy, tady je lepší volit méně syté odstíny a určitě ne tmavé. Z pohledu feng shui je ideální bílá, hodí se také béžová, šedá, modrá… Nebo zelená, která podporuje regenerační schopnosti těla a také prý dokáže zjemnit ostré hrany mysli. Pokud vás život dostal do nové situace, která pro vás není zrovna snadná, s pomocí zelené se s ní dokážete lépe vyrovnat.