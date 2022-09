Zdroj: Shutterstock

Mít koupelnu vedle ložnice nebo tyhle dvě místnosti propojit je trend posledních let, kterému se přizpůsobuje řešení dispozic nových bytů a domů. Pak už nám nepřijde až tak nereálné postavit do ložnice třeba jen vanu. A když šikovně upravíte její okolí, ošálíte i pravidla feng shui.

Proč do toho vůbec jít

Koupel je především relax, kdo se chce jen umýt, využije sprchu. V ložnici máte soukromí, prostor je díky oknům přirozeně prosvětlený, dá se dobře provětrat, a až si užijete relax, nemusíte chodit do postele přes půl bytu.

Nejprve teorie

Staročínské učení feng shui se dá stručně vyjádřit dvěma slovy – umění žít. Aby životní energie dokázala volně proudit, nic by nemělo bránit její stagnaci. Pak je šance na harmonický život.

Jenže... Kdybyste se chtěli do puntíku řídit všemi pravidly feng shui u vás doma, zjistíte, že to nejde jen tak (pokud pomineme novostavbu na míru). Například koupelna by se neměla nacházet ve středu bytu či domu, podle feng shui nepatří do obytného prostoru. A což teprve vana v ložnici!

Řešení existuje

Vanu a její okolí ovšem můžete harmonizovat s pomocí pěti elementů, každému přiřaďte symbolický význam. Jde o dřevo, oheň, zemi, kov a vodu. Přitom se držte slova harmonizace, ta je ostatně důležitá při zařizování jakékoliv místnosti v bytě, aby se vám dobře žilo.

Dřevo a oheň

Pokud máte v ložnici dřevěnou podlahu, netřeba se jí bát ani v okolí vany. Koupat se jistě nebudete denně a jste dospělí, tak kolem sebe tolik nenacákáte. Navíc je příjemná na došlap i na pohled. Nebo vanu oddělte od postele dřevěnou perforovanou příčkou. Pak vám dopřeje větší pocit soukromí, a na prosvětlenosti prostoru nijak zásadně neubere.

Element ohně se dá dodržet snadno, zapalte si svíčky. Nebo použijte červenou barvu například na osušce. A kdyby nic jiného, oheň symbolicky představuje také světlo.

Země a kov

Prvek země v interiéru zastupují zejména pravidelné tvary, což obdélníková vana jednoduše splní. Pokud je situovaná u stěny, můžete ji opatřit keramickými obkládačkami. Symbol země zastoupí i obraz s pohledem na přírodu. A rovněž rostliny v květináči (když o ně nechcete zakopávat, zavěste je). Ostatně živé rostliny se k feng shui perfektně hodí.

Ani s kovem to nebude složité, vana se neobejde bez baterie. K solitérní vaně se hodí vanová baterie instalovaná do podlahy, pokud je vana poblíž zdi, využijte nástěnnou. Kov často najdete i u svítidel.

A co voda?

Tento element splňuje samotná funkce vany. A jak se popasovat s poznámkou, že podle feng shui nejvíce energie, ale i peněz, utíká z bytu kvůli vodě? S rozumem v hrsti. Něco málo na její spotřebě ušetříte úspornou baterií, která rovnou směšuje teplou a studenou vodu, a více zase tím, že se nebudete koupat denně. Což stejně asi nikdo nedělá. Pak by se z relaxační procedury stala všední záležitost.

