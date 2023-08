Zdroj: shutterstock

Hledáte cestu, jak přinést harmonii a klid do svého domova? Feng Shui je starodávné čínské umění, které vám pomůže transformovat prostředí tak, aby podporovalo vaši pohodu a vyrovnanost. Čtěte dál a dozvíte se, jak zařídit ložnici, vymalovat kancelář, a dokonce i kam umístit postel podle principů Feng Shui!

Domov by měl být místem, kde se cítíme šťastní a v klidu. Ať už jde o byt, rodinný dům, nebo jenom pokojíček na střeše, měli bychom mít možnost tvořit si prostředí, které nám bude vyhovovat a působit blahodárně na naši duši. Feng Shui nám přináší několik způsobů, jak toho dosáhnout.

Nejčastější chyby z pohledu Feng Shui. Neděláte je i vy?

Co je Feng Shui?

Feng Shui je tradiční čínská filozofie, která se zabývá harmonizací prostoru a životní energií, známou jako Qi. Podle Feng Shui má každý prvek v našem okolí vliv na náš život a pohodu. Správným uspořádáním nábytku, výběrem barev a materiálů můžeme podpořit pozitivní energii a omezit negativní vlivy.

Kde má být postel podle Feng Shui?

Podle principů Feng Shui je ideální umístit postel tak, aby byla směřována do tzv. "command position" (v češtině "velitelská pozice"). To znamená, že byste měli ležet tak, abyste měli dobrý výhled na dveře, ale ne tak, abyste byli přímo v linii s nimi. Jen tak budete mít pocit kontroly a zároveň se budete cítit bezpečně. Dále je důležité, aby postel nestála pod trámem nebo vystupujícími stropními prvky, které by mohly působit stlačujícím dojmem.

Jak zařídit ložnici podle Feng Shui?

Klíčem k harmonii v ložnici podle Feng Shui je jednoduchost a přirozenost. Vyvarujte se přeplněných regálů, nepořádku a nadbytečného nábytku. Zaměřte se na materiály a barvy, které jsou pro vás příjemné a pohodlné. Velmi vhodné jsou přírodní materiály, jako je dřevo a bavlna. Barvy by měly být tlumené, například pastelové nebo zemité. Vybírejte obrazy a dekorace, které vás inspirují a dodávají vám pozitivní energii.

Jak vymalovat kancelář podle Feng Shui?

Při výběru barev pro kancelář je důležité brát v úvahu, jaké pocity a náladu chcete vyvolat. Zelená barva působí osvěžujícím a uklidňujícím dojmem, zatímco oranžová může podporovat kreativitu a energii. Modrá může pomoci s koncentrací a klidem. Důležité je, aby barvy byly vyvážené a nebyly příliš intenzivní, aby nepůsobily rušivě. Přemýšlejte o tom, jaké úkoly budete v kanceláři vykonávat, a podle toho zvolte vhodnou barevnou paletu.

