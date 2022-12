Zdroj: shutterstock

Feng-šuej se zaměřuje na to, jak uspořádat prostor tak, aby přinášel pozitivní energii a harmonii pro jeho obyvatele. Správné uspořádání a zařízení prostoru podle jeho principů může pomoci zlepšit zdraví, pohodlí a úspěch lidí, kteří v něm žijí nebo pracují. Které rostliny není dobré mít doma? A co je to smůla rosltiny?

Některé stromy mohou přinášet neštěstí

Například se věří, že stromy s ostrými listy nebo trny, jako jsou cedry nebo cypřiše, přispívají k energetické nerovnováze. Nedávejte je k místům, kde se snažíte odpočívat. Jiné stromy, jako je javor nebo topol, jsou považovány za přinášející pozitivní energii a štěstí.

Pokud máte doma svobodnou dívku, vyhněte se tújím. Ty údajně brání dívce, aby si ji našel nějaký mládenec. Ženám obecně nesvědčí břízy. Vysávají jim energii.

A co pokojovky?

Máte doma kaktusy? Chyba! Jsou sice vzhledově velmi zajímaví, ale fle feng-šuej přitahují negativní energii. Rozhodně je nedávejte k blízkosti vchodových dveří. Stejně tak se nedoporoučuje mít doma vzduchový karafiát, prý pohlcuje dobrou energii. Rychlerostoucí agáve si také pořiďte spíš na zahradu nebo balkon.

Máte hortesnii? Tak pozor na ni. Kdo má hortensii, ten bude mít co dělat se samotou. Často můžete mít doma i různé popínavky, to je v pořádku, jen je nenechte porůst celé zdi. Pozitivní energie pak nemohou proudit.

Feng-šuej je starověká filozofie a její principy a pravidla jsou chápána různými lidmi různými způsoby. To, co funguje pro jednu osobu, nemusí fungovat pro jinou.

