Zdroj: Shutterstock

Existuje mnoho druhů fíkusů. My se dnes ale podrobně podíváme na to, jak správně pěstovat oblíbený fíkus benjamin.

Fíkus benjamin je velmi oblíbená pokojová rostlina, která se své popularitě těší díky svému vzhledu a nenáročnosti na pěstování. Je to drobnolistý fíkus, který je pěstovaný jako pokojová bonsaj. Má spoustu forem od celozelených až po různobarevné listy. Fíkus benjamin může dorůst až do výšky 2 metrů. Záleží ale kam ho postavíte a v jak velkém je květináči.

Jak pěstovat fíkus benjamin

Ačkoliv fíkus benjamin není náročný na pěstování, je důležité zvolit správné umístění. Potřebuje dostatek slunečního světla, ale ne přímé sluneční paprsky. Okno orientované na jih není tou správnou volbou. Fíkusy s pestrými listy snesou více světla, jednobarevné fíkusy mají radši světla méně.

Rostlina také potřebuje teplo. V létě jí stačí teplota do 24 stupňů, v zimě ale nesmí klesnout pod 15 stupňů. Pozor ale na teplotní změny. Ty totiž fíkus snáší velmi špatně. Stejně tak je háklivý na průvan.

Fíkus benjamin vyžaduje mírné vlhko. Voda na zalévání by měla být odstátá a mít pokojovou teplotu. Nutné je také rostlinu rosit. Dejte si ale pozor, abyste rostlinu nepřelili. Při přelití totiž dochází k opadávání listů. Když je substrát vlhký, ale miska pod květináčem prázdná, znamená to, že zaléváte správně. V zimě zálivku omezte na minimum. Přihnojování se provádí každé dva týdny od března do srpna tekutým hnojivem určeným pro pokojové rostliny.

Fíkus benjamin zasaďte do substrátu, který je určený přímo pro pěstování fíkusů. Jedná se o lehký a dobře propustný rašelinový substrát.

Množení fíkusu řízkováním

Množení fíkusu benjamin je snadné. Řízek vytvoříte šikmým řezem. Jeho konec namočte na 2 hodiny do vlažné vody, abyste zastavili vytékání mléka. Poté ho z vody vyndejte a namočte do gelového stimulátoru. Nakonec řízek zasaďte do zeminy.

Přesazování

Fíkus benjamin nemá rád přesazování. Proto rostlinu přesazujte, až když je to nevyhnutelné. To poznáte tak, že kořeny vylézají ven z květináče. Nejlepší je fíkus přesazovat v předjaří. Rostlina v tomto období rychle poroste a přesazení spíše zvládne. Nový květináč volte o 2 až 3 cm větší, než byl ten původní.

Zdroj: Jakbydlet.cz, Jaktak.cz