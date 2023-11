Zdroj: Shutterstock

Alpha Solar, kdysi důvěryhodný hráč ve fotovoltaice, se propadl do dluhů a podvodů. Unikněte pastem podobných firem a naučte se, jak chránit své investice v tomto rychle se rozvíjejícím odvětví. Nechte se inspirovat případem Alpha Solar, abyste pochopili, jak se vyhnout finančním ztrátám a etickým dilematům ve světě obnovitelných zdrojů.

Stručný souhrn z článku: Společnost Alpha Solar, vedená Petrem Nečasem, se dostala do platební neschopnosti a je obviněna z klamavých praktik a podvodů na zákaznících.

Dluhy firmy dosahují desítek milionů korun, zákazníci jsou ponecháni bez solárních instalací a vysvětlení, což vrhá stín na celé fotovoltaické odvětví.

Pád Alpha Solar, symbolizující širší problémy v odvětví, následuje po krachu dalších firem jako Malina Group, zdůrazňujícím potřebu etiky a regulace v oblasti obnovitelných zdrojů. Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Společnost Alpha Solar, kdysi velmi marketingově aktivní ve fotovoltaickém průmyslu, se dostala do platební neschopnosti. Navzdory do očí bijícím červeným praporkům, které vztyčil Státní fond životního prostředí, se společnost, v jejímž čele stojí od července 2023 Petr Nečas, bezostyšně dopouštěla klamavých praktik. Alpha Solar lovila důvěřivé zákazníky a lákala je na falešné sliby solárních elektráren, aby je pak nechala na holičkách.

Finanční imploze společnosti byla rychlá a šokující, dluhy se údajně pohybovaly v desítkách milionů korun. Jádro skandálu spočívá v tom, že Alpha Solar své závazky nesplnila. Klienti, kteří do vize společnosti vkládali své naděje a těžce vydělané peníze, byli nemilosrdně ponecháni na holičkách, bez solárních instalací i bez jediného slova vysvětlení. Toto fiasko nejenže pošpinilo pověst společnosti Alpha Solar, ale vrhá také temný stín na řízení a etiku celého fotovoltaického odvětví.

Tisíce podvedených

Krach společnosti Alpha Solar není jen individuálním selháním, ale seismickou událostí, která odhalila hluboce zakořeněné problémy v tomto odvětví. Je to důrazná připomínka pro regulační orgány, podniky a spotřebitele, že v dynamickém světě obnovitelných zdrojů energie jsou ostražitost, poctivost a etické chování neoddiskutovatelné.

V právní oblasti se situace zhoršila téměř okamžitě po vyhlášení platební neschopnosti, kdy se zákazníci seřadili do fronty, aby požadovali zpět to, co jim právem náleží, ale nikdy nebylo dodáno. Každý příběh doplňuje rostoucí gobelín zoufalství a zrady, přičemž Alpha Solar možná dluží až devadesát tisíc korun za každou zpackanou instalaci potenciálně tisícovce zákazníků.

Podvody společnosti se neomezovaly jen na její provoz. Skandálním způsobem se Alpha Solar spolu s Národním grantovým centrem vydávala za důvěryhodné poradce programu Nová zelená úsporám, což byla jen klamavá reklama, kterou úřady odhalily a varovaly před ní. Všem i tak firmy stále dál poskytovaly své služby.

Největší je krach Energetického holdingu Malina Zhroucení společnosti Malina Group, významného hráče na trhu střešní fotovoltaiky v České republice, je významnou událostí s dalekosáhlými důsledky. Zde je shrnutí klíčových bodů týkajících se jejich situace: Přiznání provozních problémů a podání návrhu na insolvenci: V polovině dubna přiznal Energetický holding Malina, jeden z největších dodavatelů střešní fotovoltaiky v České republice, problémy se získáváním objednávek od svých klientů. Následoval podaný návrh na insolvenci dne 9. května 2023 spolu s návrhem na reorganizaci.

Právní řízení a zapojení věřitelů: Městský soud v Praze prohlásil Energetický holding Malina za insolventní. Toto rozhodnutí otevřelo dvouměsíční lhůtu pro věřitele k přihlášení jejich pohledávek, přičemž schůzka věřitelů byla naplánována na konec srpna. Soud rovněž jmenoval insolvenčního správce pro Malinu.

Dopad na zákazníky a nesplněné objednávky: Tisíce lidí zaplatily společnosti Malina Group za instalaci fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel ve svých domech. Avšak po přijetí záloh společnost tyto systémy nenainstalovala a peníze nevrátila. Tato situace zanechala mnoho zákazníků čelících významným finančním ztrátám.

Soudní žaloby a nespokojenost zákazníků: Protivníci společnosti Malina Group podali desítky žalob od nespokojených zákazníků. Tvrdí, že společnost vybírala zálohy za instalace fotovoltaiky, ale kvůli nedostatku montážních pracovníků je nestihla. Navíc firma nekomunikovala, takže lidé se obávají, že přijdou o své statisícové úspory.

Vyšetřování policie ohledně nesplněných instalací: Policie vyšetřuje situaci, protože několik tisíc domácností stále marně čeká, až jim společnost Energetický holding Malina nainstaluje již částečně zaplacenou fotovoltaickou elektrárnu. Rozsah nesplněných objednávek, v hodnotě stovek milionů, zdůrazňuje rozsah problému a jeho dopad na velký počet zákazníků. Podívejte se, jaké věci se děly u Maliny: Zdroj: TN.cz Zdroj: Seznam Zprávy

Okradení jsou hlavně senioři

Obzvláště podlou strategií se společnost Alpha Solar prostřednictvím své pobočky, Národního grantového centra, přiživovala na starších lidech. Tito zranitelní senioři, kteří doufali, že budou mít prospěch ze solární technologie, nyní čelí chmurné situaci finanční ztráty a nesplněných slibů. Stojí na pokraji dvojího nebezpečí - buď přijdou o své těžce vydělané peníze, nebo budou znovu platit za to, o co již byli ošizeni.

Pád společnosti Alpha Solar je více než varovným příběhem; je to hlasitý poplach, který se ozývá celým odvětvím fotovoltaiky. A hlavně proto, že Alpha Solar není jediná. Nedávno už podobně skončila jedna z největších firem v oboru – Malina Group a také FG Energy, kterou vlastní polská firma Lift Up.

