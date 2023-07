Zdroj: Shutterstock

Stříbro hraje klíčovou roli v technologii fotovoltaických (PV) panelů. Stříbrný prášek se přemění na pastu, která se následně nanese na křemíkový wafer. Když světlo dopadne na křemík, uvolní se elektrony a stříbro, jako nejlepší vodič na světě, přenáší elektrický proud pro okamžité použití nebo pro pozdější skladování v bateriích.

Podívejte se, jak se vyrábí fotovoltaické panely:

Solární panely se stříbrem?

Stříbro je v současné době jedním z klíčových materiálů používaných v solární energetice, zejména v technologii fotovoltaických (PV) panelů. V roce 2019 bylo pro potřeby solární energetiky spotřebováno 11 % celkové nabídky stříbra, což představuje zhruba 100 milionů uncí. Toto číslo se v roce 2020 zvýšilo na 12,7 %, kdy bylo spotřebováno 101 milionů uncí stříbra. Tento nárůst je výsledkem rostoucího zájmu o solární energii na celosvětové úrovni.

Solární panely jsou stále více považovány za klíčovou součást přechodu k čistší a udržitelnější energetické budoucnosti. Tento trend je podporován jak vládními politikami, které podporují využití obnovitelných zdrojů energie, tak rostoucím povědomím veřejnosti o důležitosti boje proti změně klimatu. V důsledku toho se očekává, že poptávka po solárních panelech, a tedy i po stříbru jako klíčové složce těchto panelů bude i nadále růst.

Budoucí poptávka po stříbru

Podle Silver Institute se očekává, že mezi lety 2024 a 2030 bude poptávka po stříbru pro solární energetiku kolísat mezi 70 a 80 miliony uncí ročně. I přes pokles oproti vrcholu v roce 2019 by to bylo více než jakákoliv spotřeba před rokem 2016, což ukazuje, že sektor PV zůstane důležitým a stálým zdrojem průmyslové poptávky po stříbru.

Tento trend je podporován rostoucím globálním zájmem o zelenou energii a snahou omezit závislost na fosilních palivech. Solární panely jsou klíčovou součástí tohoto přechodu, protože nabízejí obnovitelný zdroj energie, který je dostupný téměř všude na světě. Stříbro je pro tyto panely nezbytné díky svým jedinečným vlastnostem, které zahrnují vysokou elektrickou vodivost a odolnost proti korozivním vlivům.

Nárůst cen Od druhé poloviny roku 2020 prošel globální fotovoltaický průmysl několika fázemi cenových nárůstů, které sahaly od polysilikonu (základní materiál pro výrobu solárních buněk) po komponenty jako fotovoltaické sklo a fólie. V období od července 2020 do února 2021 došlo k nárůstu cen solárního skla o více než 60 % za metr čtvereční. Ceny fólií pro zapouzdření EVA se zvýšily o více než 40 %. A cena stříbra? Dnes dosahuje hranice 23 dolarů za unci, což je násobek proti ceně z předcovidové doby. Odborníci předpokládají, že psychologickou a finanční hranicí pak je 30 dolarů.

Nicméně, i když je poptávka po stříbru v solární energetice vysoká, je také důležité vzít v úvahu faktory, které by mohly tuto poptávku ovlivnit. Jedním z těchto faktorů je technologický pokrok. Jak se technologie solárních panelů vyvíjí, může se snížit množství stříbra potřebného pro výrobu jednotlivých panelů. To by mohlo mít za následek snížení celkové poptávky po stříbru v tomto sektoru.

Dalším faktorem, který by mohl ovlivnit budoucí poptávku po stříbru, je cena stříbra. Pokud by cena stříbra výrazně vzrostla, mohlo by to vést k hledání alternativních materiálů pro výrobu solárních panelů. To by mohlo také snížit poptávku po stříbru.

Přesto, i přes tyto potenciální výzvy, se očekává, že stříbro bude i nadále hrát klíčovou roli v solární energetice. Jeho jedinečné vlastnosti a rostoucí zájem o zelenou energii znamenají, že poptávka po stříbru v tomto sektoru bude pravděpodobně i nadále vysoká.

Alternativy stříbra v solárních panelech

Vzhledem k rostoucímu tlaku na dodávky stříbra hledají někteří uživatelé alternativy ke stříbru v PV modulech. Měď a hliník jsou považovány za alternativy ke stříbru v solární energetice, ale mají nedostatky, které snižují jejich životaschopnost. Odborníci se domnívají, že technologický pokrok je nejkonkrétnějším způsobem, jak snížit potřebu stříbra.

Stříbro hraje klíčovou roli v solární energetice a očekává se, že tato role bude v budoucnosti ještě důležitější. I přes snahy o nalezení alternativ ke stříbru a snížení jeho použití je zřejmé, že poptávka po stříbru ze strany solárního průmyslu nebude nijak slábnout.

