Zdroj: Netrun78/Shutterstock.com

Balení vánočních dárků patří k neodmyslitelným rituálům adventu. Ale co po Štědrém dni s horou papíru a plastových stužek? Zkuste pro změnu furoshiki – ekologickou metodu balení do látkových šátků.

K dárku krásný obal prostě patří, a papírů, nejrůznějších stužek, visaček či papírových tašek je na trhu nepřeberné množství. Ovšem takto zabalené dárky po Vánocích vyprodukují také adekvátní množství odpadu. Což to tentokrát zkusit trochu jinak, originálněji, ale také ekologičtěji? Inspirovat se můžeme u obyvatel země vycházejícího slunce a jejich metody balení do látkových šátků furoshiki.

Látkové obaly mají tradici nejen v Japonsku

Metoda furoshiki je v Japonsku známá již od 17. stol., a zpočátku sloužila k ryze praktickým účelům, tedy na balení běžných věcí denní potřeby. Ovšem s rozvojem úvazů a skládání látky se začala oceňovat i estetická stránka, místo pevné bavlny se začaly používat látky jako hedvábí nebo satén, a ty si přímo říkaly o využití k zabalení dárků. Tato metoda se v Japonsku stále používá a těší se široké oblibě.

A pokud vám Japonsko přijde přece jen trochu vzdálené, tak vězte, že tradici látkového balení máme i u nás. Kdo by neznal pohádku o Honzovi, kterému máma dala na cestu do světa uzlík buchet. Jídlo v ubrousku nebo majetek v uzlíku se vyskytují i v mnoha dalších českých pohádkách. Takže to není jen vzdálená exotika, ale tak trochu i česká tradice, na kterou jsme ovšem v průběhu 20. století poněkud zapomněli.

S dostatečně velkým šátkem zvládne metodu balení furoshiki opravdu každý Autor: Piotr Milewski / Shutterstock.com

Jak na látkové balení

Na zabalení předmětu tímto způsobem budete potřebovat čtvercový šátek nebo kus látky odpovídající velikosti. Musíte počítat s určitou rezervou na úvaz, takže i na zabalení menší věci bude potřeba šátek zhruba 45 x 45 cm. Nejvhodnější je pevná, neelastická látka typu bavlny nebo polyesteru, ale samozřejmě i luxusní hedvábí. Na internetu je možné koupit speciální furoshiki šátky, ale můžete použít jakýkoliv neelastický čtvercový šátek nebo kus látky.

Na internetu je také množství podrobných návodů a videí s nejrůznějšími úvazy, pomocí nichž snadno zabalíte i tvarově náročnější dárky, jako jsou například lahve. Zároveň to není nijak složité, základní úvazy, které přesto vypadají velmi dekorativně, zvládne opravdu každý.

Výhody furoshiki

Výhod má tento způsob balení hned několik. Za prvé je ekologický – nezůstanou po vás hromady roztrhaného papíru a pomačkaných plastových stužek, které po Vánocích přeplňují kontejnery. Dále je to způsob atraktivní a originální, který dárek krásně doplní a pozvedne, a rozbalování se stane skutečně slavnostním okamžikem. A hlavně – díky tomuto způsobu balení může obdarovaný dostat dárky hned dva! Nejenom dárek uvnitř, ale třeba i krásný šátek, do kterého je zabalený. Šátek pak lze dál používat jako módní doplněk nebo jím třeba udělat radost někomu dalšímu. Zkusit tuto metodu se zkrátka vyplatí.

Zdroje: ekolist.cz, ekovánoce.cz