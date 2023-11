George Bernard Shaw, často označovaný za nejlepšího komického dramatika své doby, prošel cestu plnou odmítání a neúspěchů, než dosáhl literárního nebe. Narozený do chudé irské rodiny v roce 1856, Shaw vyrostl ve stínu nepřízně osudu a finančních problémů. Přesto se z něj stal muž, jehož hry a myšlenky formovaly nejen divadlo, ale i politickou a společenskou scénu své doby.

Počátky jeho kariéry byly poznamenány neúspěchy - jeho romány byly odmítnuty, a to ho přivedlo k psaní pro tisk a k angažmá ve Fabiánské společnosti. V této době se Shaw začal projevovat jako ostřílený debatér a kritik, a to mu pomohlo vytvořit základy pro jeho pozdější divadelní kariéru. Jeho hry, jako "Pygmalion" nebo "Svatá Jana", jsou plné ostrého humoru, společenské kritiky a hlubokých morálních otázek. Shaw nejen že bavil, ale také přiměl své publikum přemýšlet.

Proč mít v knihovně "komedianta"

Řada publikací vychází v elektronické podobě a do mobilního telefonu, tabletu, počítače nebo elektronické čtečky knih jich můžete uložet pár stovek nebo tisíc. Jenže když máte doma nějakou knihovnu nebo polici, tak většinou hledáte knihy, které byste do ní dali. Z děl G. B. Shawa můžete vybrat jak knihy pohodové a nadčasové, tak díla vyžadují hlubší zamyšlení "Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi" Cítát (T. G. Masaryk, v řadě obměn i od jiných autorů) naznačuje, že výběr knih by o vás mohl leccos napovědět. Chcete-li být vnímám jako člověk se zájmem o společnost a se smyslem pro humor, může se něco od G.B. Shawa hodit.