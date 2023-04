Zdroj: Jaroslav Jiřička

Jak to začalo? Celý život sbíral Luboš Blaha kameny, až už je doma neměl kam dávat. Tak ho napadlo založit vlastní muzeum. Stalo se. Ve Dvoře Králové nejprve postavil novou budovu, a než skončila pandemie covidu, soukromé muzeum bylo na světě. Děti bude určitě bavit čelist obřího prehistorického žraloka nebo zkameněliny mamutí stoličky, ale unikátů tady objevíte mnohem více.

Skvělý nápad

Unikátní galerie vyrostla za městem Dvůr Králové nad Labem na "zelené louce". Do soukromého kamenného ráje, jehož součástí je kromě galerie i monumentální fontána z čínské žuly, vás láká zapálený sběratel drahých kamenů. „Kameny sbírám doslova celý život, začal jsem už jako kluk. A v určité chvíli jsem zjistil, že už je nemám kam dávat. Byly jich plné krabice i skříně," říká Luboš Blaha. Tak ho napadlo postavit vlastní geologické muzeum a podělit se o svou vášeň s co nejvíce lidmi.

Tohle vás opravdu překvapí

Krystalický křemen s „květem“ z ryzího zlata Autor: Jaroslav Jiřička Největším lákadlem je unikátní čtyřkilogramový vzorek křemenné žíly s „rozkvetlým květem“. Tvoří ho plechy ryzího zlata přesně v té formě, v níž ho před dávnými časy stvořila příroda. Nádherný exponát má zajímavou historii. V roce 1979 ho našel majitel zlatého dolu Oriental Mine v pohoří Sierra Nevada v americké Kalifornii. Křemen protkaný zlatou žilou rašící až nad povrch kamene vzbudil v mezinárodní geologické komunitě značnou pozornost. Dlouhá léta byl ze soukromé sbírky půjčován do prestižních muzeí v Las Vegas, Los Angeles, po Evropě i v Japonsku. Luboš Blaha ho uviděl na výstavě v Mnichově a kámen mu natolik učaroval, že se ho pokusil koupit.

Povedlo se a tak tuhle vzácnost vážící přesně 4,2 kg, z čehož půl kilogramu je hmotnost samotného ryzího zlata, můžete vidět i vy. „Je to pamětník dávných časů, kdy za vysokých teplot a silných tlaků vznikala Země v podobě, jak ji známe. Než takový krystal ‚vykvetl‘, trvalo to řádově miliardy let,“ vysvětluje Luboš Blaha.

Kameny baví i děti

Další raritu určitě nepřehlédnete - několik metráků vážící brazilské ametysty se tyčí do výšky 2 a více metrů. V osvětlených vitrínách se třpytí indické křišťály, araukarity z Madagaskaru, ale i 3000 let staré drahé kameny faraonů z Egypta. Z nich se vyřezávaly posvátné sošky, figuríny a šperky. Dále si tu můžete prohlédnout trilobity, zkameněliny mamutí stoličky nebo čelist obřího prehistorického žraloka.

Hlavním záměrem galerie je však představit různorodost vzorků z Česka, protože Luboš Blaha při hledání kamenů procestoval naši zemi mnohokrát křížem krážem. Pravidelně sem chodí děti z místních škol, a protože mají minerály a kameny v osnovách, galerie pro ně připravila speciální výukový program. Aby nejen viděly, ale také si osahaly to, o čem se učí.

Rýžování granátů

Galerie minerálů vás bude bavit ještě dříve, než do ní vstoupíte. Na zahradě překvapí zkamenělý les z Novopacka, starý 400 milionů let, vápencový masiv nebo čedičové varhany. Navíc se tu pro návštěvníky pořádá oblíbený zážitkový program. Můžete si vyzkoušet, jak se dříve rýžovalo zlato. Zájemci si za pár korun koupí rýžovací pytlík s koncentrátem, který obsahuje i pravé české granáty a kousky pyritu. V galerii si půjčíte rýžovací talíř, pinzetu i krabičku na úlovky a pak rýžujete, jak dlouho chcete. Co kdo najde, to si může odnést domů na památku.

„Zajímavé je, že zpočátku to vždycky baví děti, ale postupem času se do rýžování vášnivě pustí i dospělí. Někteří propadnou úplné zlaté horečce. Jakmile najdou prvních pár kousků pyritu nebo granátů, jsou k nezastavení,“ dodává Luboš Blaha.

Další lákadla

Město Dvůr Králové se však vyplatí navštívit i z jiných důvodů. Abyste vše stihli, asi tu zůstanete více dnů nebo aspoň na víkend. Kromě unikátní galerie drahých kamenů láká také zdejší zoologická zahrada a safari park. Dále i historické centrum s kostelem sv. Jana Křtitele, kde lze vystoupat po schodech až do věže. Pak se třeba vydáte pod zem do kobky, kde byl nalezen Rukopis královédvorský. Nádherná je i nedaleká kamenná přehrada Les Království, magický Braunův Betlém nebo hospitál Kuks. Navíc všude kolem se rozprostírá Podkrkonoší, které je ideální pro příjemné a nepříliš náročné výlety a procházky.

