Zdroj: Ondřej Krynek

Prostor o výměře 35 m2 se může zdát tak akorát, když v něm trvale bydlí jedna osoba. Nicméně i do něj je třeba dostat vše potřebné i něco navíc. V tomto případě si majitelka přála zvětšit kuchyni, vytvořit pracovní kout, mít si kde sednout i v chodbě, nabídnout občasné přespání vnučkám…

S metrem v ruce

Její přání uvedli v život architektka Zuzana Řepíková a Ondřej Krynek ze studia DesignPro, kteří proměnu navrhovali a zajišťovali autorský dozor nad řemeslníky a truhláři. Projekt přihlásili do soutěže Interiér roku 2021 a stali se finalisty v kategorii Hlasování veřejnosti.

Přestože jde o garsonku, nebyla v ní nouze o příčky, jimiž ji majitelka vylepšila už dříve. Kvůli tomu však pás oken po celé délce bytu ztratil svou devízu, rovněž se hůře nakládalo s prostorem. Proto šly všechny příčky zase pryč. Na svém místě zůstalo jen koupelnové jádro. A pak už se hodně počítaly centimetry.

Největší radost

Například koupelna je trochu „vykousnutá“, díky tomu mohla z vnější strany vzniknout knihovna o různých hloubkách, nejmenší má 15 cm, což vyšlo nádherně na většinu knih. „Vestavěné skříně v chodbě jsme také rozplánovali na centimetry pro vše, co zde mělo být uložené. Včetně žehlicího prkna nebo obuvi. Asi největší radost jsme majitelce udělali kuchyňskou linku ve tvaru písmene U, jejíž část navazující na jádro je šikmá. Tím se více otevřela, sem se vešly všechny spotřebiče včetně pračky se sušičkou, sorter a zbylo místo i na ukládání věcí,“ vysvětluje architektka. Další menší úložné „skrýše“ lze vystopovat pod postelí, v knihovně (část má klasickou hloubku) i v koupelně.

Autor: Ondřej Krynek

Světlý neznamená fádní

S kolegou se snažili vyjít vstříc požadavku na světlý, teplý byt. Aby ve výsledku nepůsobil fádně, přidali temně hnědou barvu na vnitřní „kostce“. Skládá se z knihovny, na níž se z jedné strany napojuje část linky, ze druhé zase výmalba stěn v chodbě a jediné interiérové dveře se skrytými zárubněmi vedoucí do koupelny. Výsledkem je příjemný kontrast, který osvěžuje dřevo, případně jeho imitace.

Interiér roku

Soutěž Interiér roku, kterou pořádá Institut bytového designu, každoročně oceňuje výjimečné soukromé i veřejné interiéry navržené českými a slovenskými architekty. Časopis a webové stránky DŮM&ZAHRADA jsou mediálním partnerem soutěže. S vítězi kategorií, finalisty i nejzajímavějšími soutěžícími proto postupně čtenáře seznamujeme také na našich internetových stránkách www.dumazahrada.cz

Každý detail hraje

Díky likvidaci příček mohli autoři proměny umístit postel proti vchodu, což příchozí hned neuvidí, odděluje ji perforovaná příčka z dubu. „Stejný materiál jsme použili na optické oddělení lůžka od ostatních funkcí pokoje. Postel je situovaná u oken a když chce majitelka soukromí, zatáhne závěsy. Původně dokonce zvažovala, že spaní schová za závěsy z obou viditelných stran, ale mně to přišlo zbytečné. Postel z dubové dýhy představuje nádherný nábytkový kus. Navíc závěsem by se významně zmenšil prostor, byť opticky, a ruku na srdce, stejně by postel chtěla vidět každá návštěva,“ myslí si Zuzana Řepíková.

S dubovým obkladem ladí vinylová krytina v jeho imitaci, použitá všude kromě koupelny. Nejvíce zatěžovaná část kuchyně se vyrobila z bíle lakované MDF desky, její klidovější zóna stejně jako knihovna nebo vestavba v chodbě jsou z lamina.

Největší radost měla majitelka z kuchyňské linky. Autor: Ondřej Krynek

Co je vidět hned

Garsonka je perfektně řešená z pohledu funkcí. Na vstupní chodbu navazuje pracovní kout, za ním se ukrývá postel. Nedaleko našla místo sedačka, která se dá rozložit na spaní, když přijedou vnučky. Slibuje pohodlí díky integrované matraci a ve složeném stavu lze její zádovou opěrku zvednout na pohodlné sledování televize. Když to není třeba, opěrka se sklopí, což je důležité, v malém prostoru hraje každý detail. Ze strany kuchyně se napojuje jídelna jako dlaň, kruhovému stolu se dala přednost čistě prakticky - kde nejsou rohy, nelze o ně zavadit.

Neobvyklé řešení

Kdybyste svou pozornost zaměřili na strop, uvidíte SDK podhled přecházející z chodby do kuchyně. Zdá se, jakoby ho knihovna podpírala. „Knihovna z něj neparně vykukuje. Není to obvyklé, ostatně řemeslníci se nás několikrát ptali, zda nejde o omyl. Podle mě ale přesně takové řešení vnáší do interiéru trochu dynamiky,“ říká architektka. K LED panelům v podhledu se přidala řada svítidel, včetně nástěnných a stolních. Jedna lampička je přenosná, aby si majitelka mohla posvítit i na balkoně, odkud má hezký výhled do zeleně. Ta určitě rostla řadu let, zatímco návrh proměny jejího bytu včetně realizace trval asi 10 měsíců.

Tento článek jste si mohli nalézt v časopisu Dům&Zahrada 10/2022.