Byty, do kterých se dnes vydáme, vznikly rozdělením jednoho rodinného řadového domu. Do každého patra nechal investor vestavět jeden byt.

Nový majitel domu chtěl maximalizovat zisk z pronájmu. Zatímco dosud ve velmi úzkém a dlouhém londýnském domě bydlela ve třech patrech jedna rodina, teď bylo v plánu každé patro předělat na jednu samostatnou garsonku.

Ovšem to byl problém. Architekti ze studia MATA zjistili, že každé patro je extrémně dlouhé, extrémně úzké a ještě je v polovině rozdělené třemi schody, kdy jedna část je o šedesát centimetrů výš než druhá. Plán přestavby, kdy by se podlaha srovnala a půdorys by získal větší smysl, ovšem narazil na tradiční problém – peníze. Stálo by to příliš.

Z nevýhody typický znak

A tak rozdělení zůstalo, stejně jako poloha schodiště. Architekti udělali z tohoto nedostatku přednost. Vlastně se tím dělí celý prostor dlouhé garsonky a člení se na dvě zóny – stranu pro obývací pokoj s ložnicí a na druhé straně s kuchyní a koupelnou.

Jak je možné, že se sem vejde ložnice a obývací pokoj? To byl další problém, který architekti vyřešili velmi zajímavě. Po straně celého bytu postavili jednu ohromnou vestavěnou skříň. Její součástí je maximální počet úložných prostor, kuchyně, ale i sklopná postel. Schody jsou téměř v polovině průchozí části. Je zajímavé, jak dlouhá a prostorná může být kuchyňská linka v takovém malém prostoru.