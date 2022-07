Zdroj: Haribo Goldbären

Otcem gumového medvídka je cukrář Hans Riegel, a kdyby měla tahle sladká pochoutka občanku, bylo by v ní jako město narození uvedené: Bonn. Spojením prvních dvou písmen jména a příjmení cukráře a také tohoto německého města vznikla o něco dříve jeho firma Haribo.

Medvídek s rodokmenem

Když se gumídek před sto lety narodil, vypadal jinak než ten, kterého znáte dnes. Byl delší, neměl výraz a říkalo se mu tančící medvěd. Až v 60. letech minulého století se zmenšil, přibral na šířce, a pokud se na něj zadíváte, budete mít pocit, že se směje. Pro svého tvůrce měl cenu zlata, proto byl přejmenovaný na Goldbären, a to mu zůstalo.

V jednom sáčku najdete medvídky v šesti barvách a se šesti příchutěmi. Nemusíte je mlsat jen tak, ozdobte jimi donuty, s jejichž přípravou vám jistě rády pomůžou děti.

Suroviny: 520 g hladké mouky, 220 ml plnotučného mléka, 50 g másla, 40 g krupicového cukru, 2 vejce, 11 g sušeného droždí, 1 lžička vanilkového extraktu, špetka soli, řepkový olej, medvídci Haribo Goldbären

Na polevy: 200 g bílé čokolády a 1 lžíce kokosového oleje, dále 200 g bílé čokolády, 100 g malin

Gumídci chutnají všem generacím Autor: Shutterstock Postup: V misce vyšlehejte vejce, přidejte mléko a vanilkový extrakt. Přidejte do suché směsi a vypracujte měkké, mírně lepivé těsto. Potřete ho olejem a vložte do olejem vymazané mísy. Přikryjte fólií a nechte zhruba 1 hodinu kynout. Pak těsto přendejte na pomoučněnou pracovní desku a lehce ho zpracujte, aby se zbavilo vzduchových bublin. Vytvarujte bochánek, vraťte ho do mísy a nechte dalších 45 minut kynout.

Pak bochánek vyklopte na pracovní plochu a rozválejte do výšky maximálně 1 cm. Do těsta vykrájejte požadované tvary (větší kolečko a do jeho středu menší kolečko) a přendejte na pomoučněný plech. Budoucí donuty překryjte potravinářskou fólií potřenou olejem a nechte nakynout tak, aby zdvojnásobily objem.

V hrnci rozpalte olej, který nesmí být ani studený, ani příliš horký. Proveďte test na malém kousku těsta. Následně do hrnce vložte donuty a usmažte je do zlatavé barvy. Přendejte na plech, kuchyňskými utěrkami vysajte přebytečný olej.

Rozpusťte bílou čokoládu a pečlivě do ní vmíchejte kokosový olej, polovinu donutů do polevy z jedné strany namočte. Potom rozmixujte maliny, ohřejte je a přidejte do kastrůlku s dalším dílem bílé čokolády, počkejte minutu a směs promíchejte. Do polevy namočte zbylé donuty a všechny ozdobte gumídky.

Zdroj: Tvorimesharibo.cz