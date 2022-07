Zdroj: Kláštorná Kalcia

Proč stále dokupovat nové interiérové kusy, když kolem nás je hodně nábytku, který se už nepoužívá. Možná ho máte na půdě chalupy. A pokud ne, třeba vám ho věnuje sousedka nebo kolegyně, která by ho jinak vyhodila, nebo ho dostanete za hubičku, respektive za odvoz. Až budete mít starý kousek po ruce a také volno, pusťte se do výroby. Jak na to, ví šikovné ruce Mária Konečného.

Co budete potřebovat: starou skříňku, nepoužívané povlečení na peřinu, ubrus nebo závěs, suchý zip, dva výklopné díly, nábytkovou úchytku, rychleschnoucí barvu v požadovaném odstínu (asi 0,9 litru), hřebíky, lepidlo na dřevo, brusný papír (horkovzdušnou pistoli, odstraňovač nátěrů, špachtli), pilku, štětec, kleště, šroubovák, vrtačku

Pečlivé měření jednotlivých dílů Autor: Kláštorná Kalcia



Jdeme na to

1. Nejprve si udělejte plánek, načrtněte si nový tvar i s přesnými rozměry.

2. Rozeberte starou skříňku na jednotlivé desky, vyjměte všechny šrouby a hřebíky, jednotlivé díly zkraťte podle plánku.

3. Odstraňte původní nátěry. Můžete použít opalování, odstraňovač nátěrů a brusný papír. V případě hrubých vrstev laku práci urychlí horkovzdušná pistole a špachtle.

4. Potom jednotlivé díly vybruste a natřete barvou.

5. Připravte si díly na vnitřní koš, slepte je a pro jistotu spojte i hřebíky. Po uschnutí lepidla namontujte výklopný mechanismus.

6. Smontujte korpus, na obě vnitřní stěny do dolní části umístěte protikus výklopného mechanismu na dvířka.

7. Vložte vnitřní koš, namontujte na něj dvířka a na dvířka úchytku.

8. Nakonec připravte pytel na prádlo, ušijte ho podle rozměrů vnitřního koše. Na horní okraj pytle přišijte samostatné díly, které překlopte přes vrchní díl koše a přichyťte je samolepicím suchým zipem. Díky suchému zipu bude pytel držet na místě a zároveň ho snadno vyjmete.



Zdroj: Klastorna.cz