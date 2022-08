Zdroj: Shutterstock

Tak především Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu pro fotovoltaické elektrárny existuje. Tento metodický list má číslo 48 P a byl vydán už v roce 2017. V odkazu si jej můžete prohlédnout celý. Stejně tak i jednotlivé části hasičského sboru vydávají k metodické pokyny a doporučení. Zde například ze Středočeského kraje.

Důležité: vypnout

To, co v tomto metodickém listu najdete, je kompletní postup při hašení FVE. To nejdůležitější ovšem je, že jde o elektrické zařízení, které je neustále pod proudem. Pokud na polovodičové panely svítí slunce, nejde je prostě vypnout. To, co jde a co hasiči vyžadují, je zajistit odpojení FV elektrárny od vnější elektrické sítě, dále odpojení sběrného kabelu od FV měniče nebo odpojit všechny sekce FV panelů nebo alespoň co nejvíce sekcí FV panelů od sběrného kabelu. Hasiči nemohou samozřejmě proudem vody hasit elektrické zařízení, takže musí počkat, až přijede jednotka, která je připravena na hašení pěnou. Ovšem všechny jednotky jsou připraveny na hašení elektrických zařízení do 400 V. O tom, jaký systém je použit, by se měl hasič dozvědět z rozvodné skříně, kde by tato informace měla být označena.

Podle hasebního plánu je tedy nutné a předepsané, jak při hašení postupovat. Ovšem i zde je nutné upozornit všechny, kteří uvidí hasiče při požáru nic nedělat, že tato možnost tu je:



Při hasebních pracích s nemožností odpojení elektrické energie nad 400 V je možno v odůvodněných případech uplatnit oprávnění velitele zásahu dle právního předpisu: „Velitel zásahu je oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v případě, kdy již nelze, ani přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků, osoby, zvířata nebo majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by bezprostředně ohrožovalo život zasahujících hasičů.

Proč hoří?

Nejproblematičtější částí celé soustavy jsou spojky kabelů jednotlivých panelů. Sice by měly být UV stabilní, ale pod panely je vysoká teplota. Ta způsobuje jejich degradaci, takže výrobci sami doporučují po několika letech všechny tyto kabelové spojky vyměnit. Stejně tak je problém v jejich správném secvaknutí. Každý rok by měl majitel nechat zkontrolovat celou elektrárnu odborníkem, který by měl otestovat správné zacvaknutí.

Další obvyklý problém je přehřátí střídačů. Především některé typy z čínské výroby při špičkovém výkonu mají problémy s chlazením. Majitelé to často musí řešit umisťováním podomácku sestaveným setem počítačových větráčků k střídačům. Ovšem ne každý to tak dělá a střídač se může přehřát a dokonce se vznítit.

Zdroj: HZSCR