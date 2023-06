Zdroj: Shutterstock

Na první pohled hmyzí pochoutky k ochutnání opravdu nelákají a řada z nás by byla raději o hladu, než aby pozřela cvrčka nebo moučného červa. Pravdou ale je, že si získávají stále více příznivců, protože výhody, které jejich konzumace přináší, jsou poměrně značné. Pro tělo i pro planetu.

Video pro odvážné. Podívejte se na nabídku hmyzích lahůdek na thajském tržišti:

Bílkoviny jako v hovězím

Ačkoli se to nezdá, hmyz obsahuje minimum tuku a velké množství bílkovin, které jsou svou kvalitou srovnatelné s hovězím masem. Mimo to v něm najdeme i vitaminy skupiny B, vápník, železo, hořčík, omega 3 nenasycené mastné kyseliny nebo vlákninu – konkrétní obsah cenných látek se liší podle daného druhu. Díky svým nutričním přednostem si hmyzí pochoutky pozvolna získávají oblibu u sportovců a příznivců zdravého životního stylu. Jejich známým propagátorem je například horolezec Adam Ondra. Kromě zdraví má pojídání šestinohé havěti i další plus – jeho produkce na specializovaných farmách totiž není zdaleka tak ekologicky náročná jako velkochovy hospodářských zvířat.

Hmyzí hitparáda K nejoblíbenějším druhům vhodných ke konzumaci patří cvrčci, kobylky, mouční červi a sarančata. Celkově na světě existuje na 2 000 druhů jedlého hmyzu, v rámci Evropské Unie je ale jejich počet regulován a každý výrobce potravin musí o nový druh zažádat. Ve světě si můžete dopřát rozmanitější nabídku – třeba švábi, motýlí larvy, mravence a červy všech druhů a velikostí. Připravují se nejčastěji smaženi, praženi, ve formě špízů nebo jako součást nudlových jídel či polévek.



Pro začátek zkuste sušenku nebo těstoviny

Pokud vás ochutnávka láká, ale současně se vám nechce chroupat nožičky a krovky, můžete vyzkoušet některý z produktů, v nichž je hmyz dobře ukrytý. V současné době jsou na trhu k dostání těstoviny, sušenky, proteinové tyčinky, nápoje, chipsy, krekry nebo čokoládové bonbony. Koupit si můžete i hmyzí mouku a připravit z ní například lívance nebo palačinky. I přes počáteční nedůvěru zjistíte, že vás při ochutnání hmyzích produktů nečeká nic hrozného. Každý druh má svá specifika, ale jejich chuť je spíše neutrální, nebo vám připomene jinou známou potravinu – třeba kukuřičné lupínky, oříšky, krevety nebo houby.

Zdroj: vitalia.cz, wormup.cz, rozhlas.cz, penize.cz