Zdroj: Shutterstock

Ať už budete sušit rostliny pro dekorace do bytu, nebo do herbáře, snažte se je sbírat v době, kdy kvetou. Nepsané pravidlo zní: zhruba polovina květů by neměla být zcela rozvitá. Co se ještě vyplatí dělat?

Chcete dekoraci ze sušených rostlin, kterou u vás doma nikdo nepřehlédne? Tady ji máte:

Jak založit herbář

Do herbáře se sbírají rostliny ideálně také s kořínky, což se může hodit zejména začínajícím bylinkářům. Ale když se vám to nelíbí, nevadí. Až zeleň přinesete domů, vyplatí se ji očistit (neoplachovat vodou) a zkusit tento trik - uložit rostliny na 1 noc do lednice. Když je druhý den vyndáte a počkáte, až lehce povolí, bude se s nimi lépe pracovat.

Sušení pod tlakem

Rostliny dobře vyrovnejte mezi savé papíry a tyhle „dvojlisty“ vložte do knihy. Pokud se vám to zdá málo, počty savých papírů zdvojnásobte. Zatižte dalšími knihami. Nebo místo knih použijte dřevěný lis. Druhý a třetí den rostliny přeložte do suchých savých papírů, opět zatižte. Pak už je nechte pod tlakem knih (lisu) dosušit. A pravidelně je kontrolujte. Podle druhu rostlin je třeba počkat týden až dva, než budou opravdu suché. Následně je opatrně přeneste do herbáře a na několika místech je přelepte izolepou.

Tip pro netrpělivé: Rostliny vložené mezi dva pečicí papíry můžete mnohem rychleji vysušit, když je přežehlíte.

Hand made obrázky

Usušené rostliny poslouží rovněž pro výrobu obrázků. Nejprve si nanečisto jednotlivé druhy naaranžujte, pak je přilepte (bodově, na několika místech) k podkladu. Rychlý postup najdete například tady. Ale můžete to zkusit i jinak. Chcete-li „sušenky“ vidět ze všech stran, vložte je mezi dvě skla a zasuňte do dřevěného stojanu.

Tip do moderních interiérů: místo fotky ve skleněném základu, který zasunete do stojanu, budou sušené rostliny Autor: Shutterstock

Sušení pro vazby a věnce

Teď to bude ještě snazší. Rostliny sušte po svazcích, převázané provázky, pověšené ideálně na půdě. A když ji nemáte, sušte je v bytě v místě, kde dobře proudí vzduch, je tam teplo a co nejméně světla. Květy musí mířit dolů, v opačném případě by se stonky pod jejich vahou ohýbaly, případně se rovnou zlomily. Výjimku z tohoto pravidla tvoří mochyně (židovská třešeň). Pro začátek se doporučuje sušit levanduli, ta se pak hodí jako voňavé opatření proti molům. Z polí a luk si přineste také okrasné bodláky, obilné klasy či pár makovic, na zahradě možná pěstujete ostrožku stračku, černuchu, světlici, smil a jiné rostliny.

Jak prodloužit trvanlivost

Zase to není žádná věda, použijte kvalitní floristický sprej na sušené rostliny (navíc brání usazování prachu). A pokud jste někde četli, že sušené rostliny vydrží déle i díky síření, tak na to pozor – síření sice prodlouží trvanlivost, ale květy vybělí. Naopak podpořit či dokonce změnit barvu lze s mnoha spreji. Ovšem pokud byste pracovali s větším množstvím zeleně, levněji vás vyjde barvicí lázeň.

Tip pro každého: Zejména v country interiérech se bude hezky vyjímat jednobarevná nádoba, klidně to může být i větší zavařovačka. Místo víčka použijte krajku nebo kanavu s většími otvory, jimiž prostrčíte jednotlivé stonky. Stejným materiálem olemujte také hrdlo nádoby.

Věnec ze sušených rostlin opravdu nemusíte kupovat, zvládnete ho vyrobit Autor: Shutterstock

Troufněte si na věnec

Ani výroba dekorativního věnce ze sušených rostlin není složitá. Základ může představovat dřevěný nebo kovový kruh, který omotáte malými snopky klasů, nakonec dozdobíte mini kytičkami dalších rostlin. Přivazujte nití v barvě základu.

Super rychlou dekoraci si vyrobíte i tak, že z drátů spletete kruhový rám, konce spojíte a vytvoříte očko na zavěšení. Nebo si kupte dřevěný rám. Střed kruhu, ale může to být i jiný tvar, omotejte provázky, zauzlujte. A za provázky jen zastrkujte sušené rostliny, které se vám nejvíc líbí. Pořád vám to není jasné? Pak se mrkněte na poslední fotku ve fotogalerii.

Zdroj: architecturaldigest.com