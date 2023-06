Historie železobetonu se začíná psát v padesátých letech 19. století, kdy začali dva francouzští zahradníci J. L. Lambot a J. Monier stavět květináče pro pomerančovníky a další zařízení z cementu vyztuženého železnou nebo ocelovou sítí. Příčinou vynálezu železobetonu byla potřeba nahradit dřevo pro zahradnické či rekreační účely.

Nového materiálu si takřka ihned všimli stavební inženýři a použili ho při vývoji podlahových systémů spojujících cement se železnými nebo ocelovými nosníky. Důvodem byla snaha ochránit ocel před požárem. V počátcích byl stavební průmysl k železobetonu poměrně skeptický. Teprve v prvních letech 20. století začaly vznikat první normy.

Historie železobetonu:

Železobeton poprvé v pozemním stavitelství použil Američan William E. Ward při stavbě své vily v Port Chesteru u New Yorku v roce 1873. Předtím se železobeton využíval především pro stavbu mostů. O popularizaci železobetonu se postaral François Hennebique, který v roce 1900 v Paříži představil několik železobetonových budov.

Železobeton je tvořen betonem se železnou nebo ocelovou výztuží. Ta se do betonu zalévá při výrobě, a doplňuje tak jeho vlastnosti. „Beton má vysokou pevnost v tlaku, ale velmi malou pevnost v tahu, proto se musí vyztužovat ocelí. Výztuž musí být uložena minimálně 5 cm pod povrchem betonu, aby byla ochráněna před korozí,“ říká Patrik Duda ze společnosti Atreon.

První železobetonové stavby u nás

Vídeňská stavební společnost Ed. Ast & Co. od roku 1900 vyvíjela vlastní konstrukci železobetonových šedových sálů. Její nejstarší železobetonový skelet na našem území se dochoval v Ostravě, další podobné realizace z let 1902–1905 nalézáme na severu Čech a také Moravy. První domácí továrnu ze železobetonu však v Brně-Židenicích postavila v roce 1903 firma B. Fischmann & Co. podle projektu inženýra Alfreda Bergera.