Zdroj: Strom roku, Nadace Partnerství

Ve 22. ročníku ankety Strom roku, kterou pořádá Nadace Partnerství, se letos utká deset finalistů, pro které můžete hlasovat v nezpoplatněném hlasování až do začátku října. Výběr vítěze nově probíhá výhradně elektronicky na stránkách www.stromroku.cz. Z jedné e-mailové adresy lze hlasovat pro jeden strom. Kdo bude váš favorit?

Podívejte se na video, v němž vám Vladímír Kořen představí anketu Strom roku a můžete si v něm prohlédnout také všechny finalisty:

1) Nepomyšlská lípa

Na pahorku na kraji Nepomyšle u Kaolinky se nachází památná lípa, přibližně 300 let stará. Podle pověsti stála na pahorku původně šibenice. Využita byla jen jednou – byl zde pověšen muž, který se provinil krádeží skotu. Jeho žena pak na místě jeho skonu lípu vysadila. Ještě nedávno se pod lípou nacházela černá skládka komunálního odpadu, ale to už je minulostí. Dnes je okolí památného stromu místem k rekreaci a volnočasovým aktivitám.

2) Havlíčkův dub

Památný strom roste na malé louce u jezírka naproti Prosečskému zámku a připomíná zdejší pobyt Karla Havlíčka Borovského na konci první poloviny 19. století. Z Proseče pocházela jeho přítelkyně a poté manželka Julie. Karel s Julií rádi sedávali v parku pod majestátním dubem a on jí hrál na loutnu. Mohutný strom zná šťastnou dobu Havlíčkovy lásky. Do Proseče se Havlíčkovi vraceli i jako mladí manželé po narození dcery Zdeničky. U příležitosti 150. výročí jejich svatby byl odhalen nedaleko památného dubu pomník a dubu se začalo říkat „Havlíčkův“.

3) Mladějovický dub

Mladějovický dub, někdy zvaný Žižkův, je nejmohutnějším stromem regionu. Jen pouhých pár kilometrů od místa, kde strom roste, proběhla v roce 1420 slavná bitva u Sudoměře. Husitům se zde podařilo porazit početnější a vyzbrojenější vojsko, a možná i proto je přímo na památném dubu umístěn oltář s obrázkem Panny Marie jako symbol víry a naděje.

4) Borovice Krásná Pepina

Borovice Krásná Pepina a Švarná Tonka v obci Hradištko-Kersko rostly bok po boku mnoho let a ve své povídce Slavnosti sněženek je zmínil i Bohumil Hrabal. Váže se k nim pověst: Kdysi dávno cestovaly lesem dvě sličné dívky, knížecí dcera Tonička a komorná Pepička, které přepadla tlupa loupežníků. Spoutané dívky očekávaly v lese naplnění svého osudu, ale jejich modlitby byly vyslyšeny a kouzelná moc je proměnila ve dvě krásné borovice.

5) Divadelní lípa

Tajemná lípa vyrůstá na základech přemyslovského paláce. Je pod ní divadelní scéna, které strom vytváří živé zastřešení. Byla svědkem ohnivých show i rejdů čertů s anděly a Mikulášem. Vstřebala do sebe písně keltské, lidové i jiné. Svou mohutností dotváří hradní areál a umocňuje historickou atmosféru místa.

6) Lípa na školní zahradě

Na zahradě ZŠ Sulíkov se nachází impozantní 400 let stará lípa. Pamatuje poklidné doby plné radosti a divadel, ale i doby bojů a strachu z válek. Pamatuje děti italských uprchlíků, kteří museli kvůli bojům opustit své domovy v Tyrolech a našli přechodný domov právě v této vesničce, nebo tři romské chlapce, kteří jednoho dne nepřišli do školy, protože byli odvedeni do koncentračního tábora. Koncem války měla přímo před nosem německé vojáky, kteří se usadili ve škole i bytě řídicího učitele. Dnes, po vzoru svých předků, místní nabídli ve škole a školním bytě útočiště pro ukrajinský lid. Pod lípou se tedy stále prohánějí děti a mezi nimi i ukrajinské. Je symbolem svobody a připomínkou, že dobro nakonec vždy zvítězí.

7) Šťastná katalpa

Vzácná katalpa poutá pozornost návštěvníků v samotném srdci zahrady prvorepublikové vily Stiassni v Brně. Houževnatý strom má obdivuhodnou schopnost regenerace, přežil vyvrácení větrem i několik stavebních úprav ve svém okolí. Jako by tak sám na sobě odrážel tragické události 20. století a osud židovské rodiny původních majitelů vily.

8) Stojí hruška v širém poli

Památná a chráněná hrušeň není příliš velká, kolem kmenu měří asi dva metry a na výšku osm, je ale nesmírně odolná a statečná. Přežila kolektivizaci, scelování polí, stavbu meliorací i neodborné zásahy. V jejím neobvyklém tvaru se odráží silný vítr, který na Vysočině vane nejčastěji ze západu, a také její osamělá poloha uprostřed pole.

9) Zábořská lípa

Zábořská lípa byla zasazena před více než sto lety. Pozemek se stromem později koupila obec a lípa se stala kulisou pro všechny kulturní a společenské akce. V jejím stínu probíhá zábořská pouť, vítání občánků i setkání rodáků. V minulosti ji zasáhl blesk, byla odborně ošetřena a vzpamatovala se. Dnes je krásnou dominantou areálu a chloubou obce.

10) Jerlín Bedřicha Smetany

Ojedinělý strom původem z Dálného východu mohl jako první slyšet melodie slavné Prodané nevěsty. Roste totiž u statku Lamberk, ve kterém sídlí Památník Bedřicha Smetany a kde známý skladatel prožil několik šťastných let. V roce 2002 zaplavila voda z rozlitého Labe a Vltavy strom a zdejší usedlost do výše 1 metru. Památný jerlín ale pohromu přežil.

Zdroj: www.stromroku.cz