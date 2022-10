Zdroj: Akademiekvality.cz

Hlívu ústřičnou si můžete nasbírat v lese, její sezona právě startuje a času na to budete mít dost. V kuchyni je všestranně využitelná a navíc patří do skupiny takzvaných medicinálních hub. Když ji do svého jídelníčku zařadíte častěji, dost možná si tím prodloužíte život. Zkuste ji jako doplněk ke kuřeti a bramborám.

Suroviny pro 4 osoby: 1 celé kuře, 5 g celého kmínu, 100 g žluté cibule, 1 svazek rozmarýnu, 1 kg brambor, 300 g hlívy ústřičné, 20 g hladké mouky, 0,1 l oleje, 100 g másla, sůl, pepř

Postup: Očištěné kuře osolte, opepřete, okmínujte a vložte do pekáče. Přidejte nakrájenou cibuli a máslo (nebo plátky másla vsuňte pod kůži kuřete) a dejte do trouby na 180 °C přibližně na 80 minut. Potom výpek z kuřete přendejte do rendlíku, přidejte nasekaný rozmarýn a výpek restujte do zlatova. Přisypte hladkou mouku, zalijte vodou nebo vývarem a vše provařte. Hotovou šťávu sceďte přes jemné sítko.

Umyté brambory nakrájejte na kousky a položte na plech. Natrhanou hlívu bez třeně přidejte k bramborám, osolte, opepřete, zakapejte olejem a promíchejte. Pečte v troubě na 180 °C přibližně 25 minut.

Tip navíc: Třeň hlívy nevyhazujte, naopak ji usušte a pak rozmělněte na houbový prášek. Hodí se jako dochucovadlo polévek či omáček.

