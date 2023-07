Zdroj: Pietro Potestá

Původní dům, který stál na pozemku, měl hluboký sklep. Bylo to hlavně kvůli usazení stavby do svahu. Byla by škoda se ho zbavovat. A tak nový dům byl omezen půdorysem starého sklepa.

Samozřejmě, že to je výhoda, mít pěkně zahloubené základy. Stabilita domu je po mnoha desítkách let zaručena a jediné, co muselo být upraveno, byly izolace. Ale to není zásadní problém. Ten zásadnější vychází z toho, že se kvůli základům musí omezit stavba nad nimi. Ale zručný architekt si s tím poradí. Třeba takhle.

Dva vchody

Původní dům měl kvůli svažitému pozemku jeden vstup – a to dole vjezdem do garáže. To není úplně reprezentativní a navíc i ulice, která tudy vede, je opravdu hodně strmá. Proto změnou výškových hladin se docílilo toho, že dům má další vstup i z prvního patra na druhou stranu, k další, tentokrát už pohodlnější silnici.

Bylo zapotřebí přemístit nějakou zeminu ze spodní části, čímž se odhalil základ, nahoru do svahu a ten zarovnat. Ale vyplatilo se.

Na domě je také zajímavá nová terasa. Právě tím odvozem materiálu se odhalila garáž, nad kterou byla vestavěna elegantní terasa. Ta se však obemyká i ze strany domu, a vytváří tak příjemný prostor pro posezení, ať je slunce kdekoli.

Jak rozdělit fasádu

Dům si také hraje s povrchovými materiály. Všimněte si, že má různá obložení na různých částech fasády. Dělí se tam, kde se jedna hmota domu (spodní) stýká s hmotou nadstavby. Cetris desky ve spodní části tak pěkně doplňují dřevo v horní části. Stavba tak nevyznívá ani moc technicistně, ani jako roubenka.

Celý dům je završen pultovou střechou, která má výrazné přesahy. Ty vytvářejí zastínění u letního ostrého slunce, a naopak nechávají prostor pro zimní ploché slunce.

Interiér spojuje bílou barvu a dřevo, které je především na podlahách. Hodně netradiční je pak lenoška pod schody, která je umístěna před krb.